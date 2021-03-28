نتائج القدرات العامة برقم الهوية 1442..الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات عبر قياس

نتائج القدرات العامة برقم الهوية 1442، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية العامة (الفترة الثانية) وذلك عبر المركز الوطني للقياس ويمكن كل طالب وطالبة الاستعلام عن نتائج قياس من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي برقم الهوية ورمز التحقق، حيث يتم عرض النتيجة بالتفصيل الدرجة ثم تفاصيل كل مادة على حدى، بهدف معرفة الطلاب مستواهم في المواد في القسم اللفظي والكمي، يأتي هذا ضمن التطورات التي تمت ومازالت في المملكة في كافة المجالات خاصة التعليم ويعتبر اختبارات قياس هي الأكثر فهماً من أجل إنتاج جيل من الطلبة والطالبات الكوادر في شتى المجالات لمستقبل مشرق في السعودية والنهوض بها نحو الأمام.

اختبارات قياس القدرات العامة

هو مقياساً موحداً ومعياراً دقيقاً عادلاً لتحديد مستوى الطلاب والطالبات في آخر سنتين من مرحلة الثانوية العامة بهدف معرفة المستوى الفكري سواء نظري أو عملي، يكمن هذا الاختبار في تحديد مستوى الطلاب لاختيار الأفضل منهم لتحقيق متطلبات الدراسة على أكمل وجه، كما أن تشترط الكليات والجامعات على خريجي الثانوية العامة أن يكونوا قد أدوا اختبار قياس لقبولهم، لأنه يتضمن طلاب تتوفر فيهم البراعة في التفكير والقدرة على مفهوم الأنظمة المختلفة والاستنتاج بسرعة والقدرة على فهم المقروء والتحليل والاستدلال.

طريقة التسجيل في قياس

يمكن لكل الطلاب التسجيل في المركز الوطني للقياس عبر الموقع الإلكتروني ، كما يشرح الفيديو طريقة التسجيل في الاختبارات وطرق السداد بخطوات سهلة وبسيطة على النحو التالي:-

الدخول على موقع قياس www,qias.sa

اضغط على ملف المستفيد.

ثم عليك تعبئة البيانات ثم الضغط على كلمة سجل الآن.

ادخل على ملفك الشخصي.

ومنه قائمة بجميع الاختبارات سواء المسجلة أو المتاحة أو الملغاة بالإضافة إلى النتائج.

اضغط عليها سوف تظهر النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة برقم الهوية 1442 عبر قياس