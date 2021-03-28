نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث وظائف الخطوط السعودية 2021 مع رابط التقديم والتسجيل للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث وظائف الخطوط السعودية 2021 هي الحدث اليومي المنتشر في أخبار السعودية، حيث يقوم العديد من المقيمين بالبحث عن الخطوط السعودية وظائف، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة في مدينة جدة بوظيفة منسق إداري أو ما يسمي بـ Coordinator Admin، حيث يتاح التسجيل والتقديم للرجال والنساء لمن تتوافر فيه شروط الوظيفة.

تعد وظائف الخطوط السعودية جدة من أفضل الوظائف الإدارية التي يمكن الحصول عليها داخل المملكة، حيث تعتبر جدة من أكبر وأشهر الدول للحصول على دوام براتب مناسب وإقامة سياحية، نقدم لكم في هذا المقال جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة مع رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية للنساء والرجال.

وظائف الخطوط الجوية السعودية 2021

أعلنت شركة الخطوط السعودية وظائف متاحة يبدأ التقديم عليها عبر الموقع الإلكتروني في مدينة جدة، الوظيفة المعلن عنها هي منسق إداري أو Coordinator Admin؛ وتتطلب بعض الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظيفة سعودي الجنسية والأصل. حاصل على شهادة الثانوية أو دبلوم أو أعلى من ذلك في التخصصات الإدارية. إجادة اللغة الانجليزية في التحدث والاستماع بطلاقة. مهارات في التعامل مع الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس. القدرة على العمل الجماعي وإدارة الوقت.

مزايا وظائف الخطوط السعودية منسق إداري

كما أعلنت الشركة عن مزايا وظائف الخطوط السعودية منسق إداري لمن يحصل على الوظيفة فيما يلي:

راتب تنافسي يتم تحديده بعد القبول في الوظيفة. تأمين طبي للموظف والعائلة والمعالين (مما يتناسب مع سياسة الشركة). قسائم سفر خاصة للموظف والعائلة والمعالين (مما يتناسب مع سياسة الشركة). بدل سكن وبدل نقل (مما يتناسب مع سياسة الشركة).

الوثائق المطلوبة للتقديم الوظيفة

قامت الشركة بتحديد الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم لوظائف الخطوط الجوية السعودية للرجال والنساء وهي:

تقديم السيرة الذاتية CV.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من المؤهل الدراسي موضح فيه المعدل الإجمالي (بحد أدني الشهادة الثانوية أو الدبلوم).

صورة من كشف الدرجات.

شهادة المعادلة للدراسين خارج المملكة العربية السعودية.

تعد جميع الأوراق والوثائق المطلوبة في الحصول على الوظيفة بسيطة بشكل كبير حيث لا تشترط شركة الطيران السعودية خبرات سابقة، ولا شك أن وجود خبرة في نفس المجال تساعد في الحصول على وظيفة منسق إداري بنسبة أعلى من المتقدم بدون خبرة، كما تتيح الشركة التقديم في وظائف الخطوط السعودية للجنسين من الرجال والنساء.

رابط التقديم على الخطوط السعودية وظائف إدارية

يمكن التسجيل في وظائف الخطوط السعودية عن طريق رابط التقديم للرجال والنساء في حالة توافر جميع الشروط المذكورة، حيث بدأ التسجيل من اليوم حتى نهاية الشهر لينتهي التقديم في الثلاثاء 30 مارس كحد أقصى، ما زال هناك وقت كافي للتقديم والالتحاق في وظائف الخطوط السعودية 2021.