شروط و رابط التسجيل في وظائف الخطوط السعودية 2021

شروط و رابط التسجيل في وظائف الخطوط السعودية انطلقت مؤشرات البحث في جوجل المملكة العربية السعودية بعد إعلان شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف إدارية بمسمى منسق إداري، حيث جري البحث عن طريقة التسجيل وشروطه ومعرفة الأوراق المطلوبة، وتبعا لما أعلنت عنه شركة الخطوط الجوية السعودية يستطيع كل من الذكور والإناث حملة الثانوية أو الدبلوم فأعلى التقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية، مع العلم أن التقديم لوظائف الخطوط لا يشترط الخبرة ويمكن لأي مواطن التقديم في الوظائف حسب الشروط والمتطلبات الموضوعة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل ما يخص وظائف الخطوط السعودية.

شروط التسجيل في وظائف الخطوط السعودية 2021

وأوضحت الخطوط السعودية عن مجموعة شروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية. يلزم أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى أو الدبلوم فأعلى في أي من التخصصات الإدارية. لابد أن يكون المتقدم ذو مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة لديهم المهارات في استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. أن يكون لدي المتقدم مهارات في التواصل والعمل الجماعي، ويكون لديه أيضا مهارات في إدارة الوقت.

رابط التقديم في وظائف الخطوط السعودية 2021

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية التقديم في وظائف الخطوط السعودية عن طريق الرابط، وذلك التقديم يكون متاح حتي يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر شعبان لسنة 1442هـ و30 من شهر مارس 2021 م.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لوظائف الخطوط السعودية

أن يقوم المتقدم بتقديم السيرة الذاتية. إرفاق صورة من الهوية الوطنية. علي المتقدم تقديم صورة من المؤهل (الثانوية كحد أدنى) موضحاً بها المعدل الإجمالي. تقديم نسخة من معادلة الشهادة (للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة). يتطلب التقديم أيضا صورة من كشف الدرجات.

أهم مزايا وظائف الخطوط السعودية

قد أوضحت شركة الخطوط السعودية عن أهم ما يميز الوظائف المعلن عنها والتي تتضمن: راتب شهري تنافسي، وبدل نقل، وبدل سكن، وتأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين، وقسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين.