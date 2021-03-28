وظائف جديدة بالخطوط الجوية السعودية

نقدم لكم الإعلان عن طرح وظائف إدارية جديدة بالخطوط الجوية السعودية ، حيث قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بالإعلان عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حملة المؤهلات العلمية في كل من محافظتي الرياض وجدة عبر موقعها الإلكتروني، وأوضحت في بيانها أنا التقدم لتلك الوظائف متاح من تاريخ الخامس والعشرون من مارس 2021 حتي تاريخ الثلاثون من شهر مارس 2021 الجاري، والوظائف المتاحة لحملة المؤهلات العلمية من درجة الثانوية وشهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها بدون اشتراطات لوجود خبره، علي أن يتم تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة التوظيف تحت مسمي منسق إداري ، وفيما يلي نقدم لكم خطوات واشتراطات التقدم للوظيفة المعلنة.

اشتراطات التقديم علي الوظائف جديدة بالخطوط الجوية السعودية

أن يكون المتقدم للوظيفة من الجنسية السعودية.

الوظيفة تحت مسمي منسق إداري.

التخصص العلمي لمقدم الطلب في مجال إدارة الأعمال.

المتقدم من حملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم وما فوقها في التخصص المذكور.

المتقدم علي درجة إجادة عالية للغة الانجليزية.

حصول المتقدم علي شهادات تفيد بمهارة استخدام الحاسب الآلي.

المتقدم للوظيفة لابد أن يكون لديه مهارات التواصل وإدارة الوقت واتباع التعليمات.

ويمكنكم التقدم لتلك الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الطيران السعودي عن طريق التسجيل بالموقع واختيار التقديم علي وظيفة منسق إداري وملي استمارات التقدم.

مبادرة التوظيف توطين من الطيران المدني السعودي

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح بعض الوظائف الإدارية الجديدة وذلك ضمن مبادرة توطين من هيئة الطيران المدني والتي ترمي لتمكين المواطنين السعوديين في كافة الوظائف المتاحة لدي الشركات الوطنية من كلا الجنسين، ويأتي ذلك في إطار خطة المملكة لدعم المواطن السعودي وتمكين المرأة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال مؤسسات الدولة ودعم حركة توفير فرص العمل لدي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، كما أن حكومة المملكة العربية السعودية تخطط دائما لخلق مناخ عمل قائم علي عدالة توزيع الفرص بين المواطنين من خلال المبادرات المطروح والبرامج المقدمة من الوزارات مثال ما تقدمه منصة العمل المرن من فرص عمل للسعوديين من كلا الجنسين ومختلف الفئات العمرية ، وتطرح المبادرة وظائفها في وقت قرب فتح المطارات السعودية لقدوم الوافدين وعودة حركة الطيران المدني بالمملكة بعد أزمة كورونا الأخيرة، ويمكنكم من خلال الفيديو التالي التعرف علي الخطوات التي يمكن من خلالها التقديم .