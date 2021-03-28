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عمر شويل - جدة الآن يمكن للطلبة والطالبات الذين تقدموا لاختبارات القدرة المعرفية بالسعودية، الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية برقم الهوية 1442، حيث تعد اختبارات القدرة المعرفية ذات أهمية كبرى للمتقدمين لشغل الوظائف الإدارية التي تعلن عنها الجهات المختلفة في المملكة والتي تشترط ضرورة دخول اختبارات القدرات، حيث يتم اختبار المتقدم أو المتقدمة في عدد من القدرات، كذلك يعد الاختبار التحصيلي أيضاً ذات أهمية كبرى للطلبة والطالبات الحاصلين الشهادة الثانوية للالتحاق بالجامعة.

كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1442

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن ظهور النتيجة وذلك لجميع الأفراد المتقدمين للاختبارات وهم الأفراد الحاصلين على الدرجات الجامعية المختلفة من بكالوريوس أو دبلومات أو ماجستير بعد شهادة البكالوريوس ويمكن معرفة النتائج كالتالي:-

* قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتيجة.

** قم بالضغط على الاستعلام عن نتيجة اختبارات.

* قم بإدخال رقم الهوية أو رقم المشترك وأدخل أيضاً رمز التحقق وأية بيانات أخرى يتطلبها الموقع لمعرفة النتيجة.

* قم بكتابة اسم المادة المطلوب معرفة نتيجتها ونوع الاختبار إذا كان محوسب أو ورقي.

* بعدها سوف تظهر لك نتيجتك بشكل مباشر.

الفرق بين اختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي:-

اختبار القدرات العامة هي بالأساس لخريجي الجامعات والراغبين في التقدم لشغل الوظائف الإدارية التي تعلن عنها الجهات الحكومية والتي تتطلب هذا النوع من الاختبارات ويدخل اختبار القدرات العامة فئات الطلبة والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدرجات العلمية بعد البكالوريوس مثل الدبلومات أو الماجستير.

أما بالنسبة لاختبار التحصيلي فهو يطبق على طلاب الصف الثالث الثانوي ، حيث يعد الاختبار التحصيلي أساسي للطلاب بالمرحلة الثانوية من أجل الالتحاق بالجامعة حيث تتكون أسئلة الاختبار من المناهج الدراسية العلمية أو الأدبية التي حصل عليها الطلاب في الصفوف الثلاث بداية من الصف الأول الثانوي .