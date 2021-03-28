طريقة استخراج تأشيرة زيارة لأهل المقيم في السعودية

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عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة زيارة لأهل المقيم في السعودية، يرغب الكثير من المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية دعوة أسرهم وأهلهم إلى السعودية لزيارتهم، لذلك تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بتوضيح طريقة الحصول على تأشيرة زيارة لأهل المقيمين في السعودية بخطوات بسيطة حيث يتم استخراجها من وزارة الداخلية وفق مجموعة شروط وضوابط محددة.

منصة أبشر لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

توضح وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأهل المقيم في السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث تعتبر تلك الخدمة واحدة من خدمات منصة أبشر المقدمة للمواطنين والمقيمين على أراضي السعودية.

حيث أن منصة أبشر لا تقدم خدمة إصدار التأشيرة العائلية لزيارة المقيم في السعودية فقط بل من خلالها يمكن الحصول على جواز السفر السعودي، والخروج من السعودية والعودة إليها أو الخروج بشكل نهائي، وإصدار الهوية الرقمية والهوية الوطنية للمواطن والمقيم، لذلك أنه من الأمر الجلي امتلاك حساب شخصي على منصة أبشر وهناك ضرورة للتسجيل في منصة أبشر، والجدير بالذكر أن منصة أبشر هي المنصة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي يتم من خلالها الكثير من الخدمات الحكومية بشكل رقمي لتوفير الوقت والمجهود على المواطن أو المقيم في إتمام الخدمات التي يرغب بها من مكانه.

طريقة إصدار تأشيرة زيارة عائلية

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمقيم من خلال الحساب الرسمي للوزارة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث أن التأشيرة يتم الحصول عليها من خلال منصة أبشر وفق الشروط والضوابط المحددة من المنصة، فبعد التسجيل في منصة أبشر واختيار تبويب خدماتي يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة لتعبئة طلب إصدار التأشيرة وإرساله للهيئة المختصة والانتظار لحين الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض.