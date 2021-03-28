نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قياس القدرات العامة 1442 الفترة الثانية عبر رابط services.etec.gov.sa الاستعلام إلكتروني برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قياس القدرات العامة 1442، من الموضوعات التي تزايد عليها البحث خلال الساعات الأخيرة، فقد تم الإعلان عن ظهور النتائج إلكترونياً اليوم الأحد الموافق 28/3/2021، الموافق 15 شعبان 1442، عبر رابط موقع قياس الإلكتروني، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نضع بين أيديكم رابط تسجيل الدخول لموقع قياس، للحصول على النتائج بكل سهولة ويسر برقم الهوية، كما نتابع معكم أول بأول عملية الاستعلام الإلكتروني، للوصول للنتيجة دون تأخير، فهناك عمليات بحث مكثفة حالياً على رابط النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1442

الدخول على موقع قياس الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور المسجلة مسبقاً على الحساب.

الضغط على أنا لست روبوت.

الضغط على تسجيل الدخول.

تحديد الاختبار المراد الاستعلام عن نتائجه.

الضغط على استعلام النتائج.

موعد إعلان نتائج قياس

يتم تحديد موعد إعلان نتائج اختبارات قياس، بمعرفة هيئة تقويم التعليم والتدريب، لجميع الاختبارات التي يقوم موقع قياس بفتح التسجيل عليها، كما يقوم موقع قياس بإعلان النتائج رسمياً بعد الانتهاء منها مباشرةً، والآن يتم إعلان نتائج القدرات العامة 1442، بعد أن نوهة الهيئة عن إعلان النتيجة اليوم، كما جاء بالتويته التي أصدرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وتمنت من خلالها التوفيق للطلبة والطالبات وحددت الرابط الإلكتروني للاستعلام عن النتيجة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإعلان عن موعد الاختبارات ونتائجها لطلاب المرحلة الثانوية، حيث أنها هي الجهة المنوط بها القيام بعمل هذا الاختبارات، وكذالك تصحيحها وإعلان نتائجها، حتي يتمكن الطلاب الذين قاموا بأداء هذه الاختبارات والحصول على درجة النجاح، الدخول للمرحلة الجامعية فهذه الاختبارات شرط أساسي لدخول الجامعة.

موقع قياس للتعرف على نتائج القدرات

يعتبر موقع قياس من أهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا الموقع يتم أداء اختبارات متعددة سواء للطلاب أو للعاملين بالمنظومة التعليمية، نظراً لاعتماد وزارة التعليم السعودية لهذا الموقع في تنفيذ هذه الاختبارات، واعتماد النتائج الصادرة من خلال الموقع، ويستطيع الطلاب الحصول على نتائج القدرة العامة 1442 الفترة الثانية، من خلال موقع qiyas.sa برقم الهوية أو السجل المدني، عبر الحساب المسجل على الموقع، ونحن من خلال موقعنا ثقفني، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.