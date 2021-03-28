” 18 خاتمة للقرآن بجمعية تَعلّم “

منار علي – الأحساء

أعلنت جمعية المركز الخيري (تَعلّم) لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء عن إتمام ختم القرآن الكريم لـ 18 خاتمة بمعهد العلوم القرآنية التابع للقسم النسائي .

والجدير بالذكر أن الجمعية تقوم بدور كبير في تعليم كتاب الله من خلال مدارسته ومعاهدته في برامجه المتضمنة في المدارس الشرعية والحلقات القرآنية والبرامج النوعية مما جعلت الجمعية مركزًا مهمًا في هذا المجال.

وقدم رئيس الهيئة الإشرافية د. خالد بن جاسم البريكان التهاني للخاتمات ودعى لهن بالتوفيق والسداد.

وكما أشاد أعضاء الهيئة ومنسوبو الجمعية بالجهود الملموسة لمعهد العلوم القرآنية في تقديم كافة البرامج التي بدورها عززت من هذا الصرح ودوره العظيم في تخريج هذه الكوكبة