“متحدث الصحة”: 60-70% من الإصابات الأخيرة بفيروس “كورونا” مرتبطة بتجمعات داخل المنازل

بلادي – الرياض :

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن ما بين 60-70% من الإصابات الأخيرة بفيروس “كورونا” مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل، سواء بين أصدقاء أو جيران بأعداد أكبر من المسموح بها.

وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم (الأحد) حول مستجدات فيروس كورونا، أن نسبة الـ40% الأخرى هي لحالات التقطت العدوى بالمراكز التجارية والمواقع العامة والمساجد.

وجدد التحذير للجميع من التجمعات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس الكمامات، والحرص على أخذ اللقاحات لضمان وصولنا إلى مرحلة المناعة المجتمعية.