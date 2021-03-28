بلادي – الرياض :
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن ما بين 60-70% من الإصابات الأخيرة بفيروس “كورونا” مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل، سواء بين أصدقاء أو جيران بأعداد أكبر من المسموح بها.
وأوضح العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري اليوم (الأحد) حول مستجدات فيروس كورونا، أن نسبة الـ40% الأخرى هي لحالات التقطت العدوى بالمراكز التجارية والمواقع العامة والمساجد.
وجدد التحذير للجميع من التجمعات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد ولبس الكمامات، والحرص على أخذ اللقاحات لضمان وصولنا إلى مرحلة المناعة المجتمعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “متحدث الصحة”: 60-70% من الإصابات الأخيرة بفيروس “كورونا” مرتبطة بتجمعات داخل المنازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.