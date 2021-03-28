بلادي – الرياض :
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداعه أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقارية، وذلك لشهر مارس الجاري.
وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي مبلغ الدعم لهذا الشهر خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون قطع أراضٍ خاصة بهم.
وأوضح أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية مارس الحالي، بلغت نحو 26.8 مليار ريال، مشيراً إلى أن أكثر من 424 ألف أسرة استفادت من “القرض المدعوم” لشراء منازل ذلك وحتى نهاية العام الماضي 2020م.
وأشار إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق، يوم 24 من كل شهر ميلادي؛ تاريخاً موحداً لإيداع الدعم الشهري للمستفيدين، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الرواتب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من 669 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر مارس الحالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.