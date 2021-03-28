“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من 669 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر مارس الحالي

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداعه أكثر من 669 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني” وصندوق التنمية العقارية، وذلك لشهر مارس الجاري.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي مبلغ الدعم لهذا الشهر خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون قطع أراضٍ خاصة بهم.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية مارس الحالي، بلغت نحو 26.8 مليار ريال، مشيراً إلى أن أكثر من 424 ألف أسرة استفادت من “القرض المدعوم” لشراء منازل ذلك وحتى نهاية العام الماضي 2020م.

وأشار إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق، يوم 24 من كل شهر ميلادي؛ تاريخاً موحداً لإيداع الدعم الشهري للمستفيدين، وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الرواتب.