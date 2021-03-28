تعليق إفطار الصائم والاعتكاف في الحرمين الشريفين .. والإفطار بشكل فردي

بلادي – الرياض :

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعليق سفر إفطار رمضان والاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده اليوم الأحد، (عن بعد) جاهزية الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأبان أن الرئاسة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ستعمل على توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، كما أنه نظراً لاستمرار رفع المشربيات والحافظات سيتم توزيع مائتي ألف عبوة ماء يومياً.

وقال إنه سيتم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، فيما سيتم تخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام للصلاة بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

من جهتها، أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن إفطار الصائمين سيقتصر هذا العام على التمر والماء فقط ويمنع إحضار أي مأكولات أو مشروبات للمسجد النبوي وساحاته.

وأضافت أن الإفطار سيكون فردياًّ، وستتولى الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار الفردي.