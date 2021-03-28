الأمن العام: الالتزام بموعد تصريح العمرة والإجراءات الوقائية شرط دخول العاصمة المقدسة

بلادي – الرياض : دعت مديرية الأمن العام، الراغبين بدخول مكة المكرمة إلى التقيد بالموعد المحدد في تصريح العمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضحت المديرية أن السماح بدخول العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة لها، يتوقف على مدى الالتزام بمواعيد تصريح العمرة أو الصلاة عبر تطبيق “اعتمرنا”، مع الحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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