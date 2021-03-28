بلادي – الرياض :
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأحد) إطلاق مشروع تطوير “مسارات شوران” في المدينة المنورة، والذي يعد من المشاريع التي تهدف لمعدلات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحية والتشغيلية بالمنطقة.
وقالت الأمانة، إن المشروع سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية في المنطقة، ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران وتطويرها لتكون مركزاً جاذباً للسكن والترفيه والاستثمار، وزيادة المساحات المفتوحة للأحياء المجاورة واستيعاب فرص استثمارية جديدة.
وأضافت أن المشروع الذي يقع في قلب حي شوران في الجهة الجنوبية من المدينة، يعد من المشاريع النوعية والمميزة التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص عبر نظام (BOT).
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي ستساهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية، وأنسنة المدينة المنورة من خلال إنشاء وتشغيل مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر المسارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق مشروع “مسارات شوران” في قلب المدينة المنورة.. وهذه أهدافه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.