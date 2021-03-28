إطلاق مشروع “مسارات شوران” في قلب المدينة المنورة.. وهذه أهدافه

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأحد) إطلاق مشروع تطوير “مسارات شوران” في المدينة المنورة، والذي يعد من المشاريع التي تهدف لمعدلات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحية والتشغيلية بالمنطقة.

وقالت الأمانة، إن المشروع سيسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق والساحات البلدية في المنطقة، ورفع معدلات الترفيه بمنطقة شوران وتطويرها لتكون مركزاً جاذباً للسكن والترفيه والاستثمار، وزيادة المساحات المفتوحة للأحياء المجاورة واستيعاب فرص استثمارية جديدة.

وأضافت أن المشروع الذي يقع في قلب حي شوران في الجهة الجنوبية من المدينة، يعد من المشاريع النوعية والمميزة التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص عبر نظام (BOT).

وأشارت إلى أن المشروع سيوفر العديد من الفرص الاستثمارية التي ستساهم في رفع جودة الحياة في الأحياء السكنية، وأنسنة المدينة المنورة من خلال إنشاء وتشغيل مواقع استثمارية والاستفادة من المردود المالي في مقابل تشغيل وصيانة عناصر المسارات.