“المسند”: مارس ينتهي بلا حالة مطرية.. وجفاف وغبار بأجواء هذه المناطق

بلادي – الرياض :
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، انتهاء شهر مارس من دون حالة مطرية واحدة معتبرة.
وقال المسند، إن الجفاف لا يزال يخيم على أجواء المنطقة، لافتا إلى وجود كتلة من الغبار المتوسط الكثافة تتحرك باتجاه منطقة نجران صباح اليوم.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن الرياح اليوم (الأحد) شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الحرارة، ونشطة، وقد تثير الغبار خاصة في الشرقية ونسبياً في الوسطى، في حين تكون الرياح شمالية غربية نشطة ومثيرة للغبار على الساحل الغربي لمنطقتي تبوك والمدينة.
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