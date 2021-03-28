تقويم التعليم تعلن نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

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عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج القدرات العامة للفترة الثانية، اليوم الأحد الموافق 15/8/1442، والموافق 28 من شهر مارس 2021.

نتائج القدرات العامة

وأعلنت تقويم التعليم والتدريب خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، انه يمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول إلى هذا الرابط من هنا.

اختبار القدرات العامة

أعلنت هيئة التعليم والتدريب في وقت سابق أن اختبار القدرات العامة يعد مقياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وهو معيار عادل لجميع الطلاب، ويتميز بدقته ويساعد الجهات التعليمية فيما بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الذين يمتلكون قدرة عالية لتلبية جميع متطلبات الدراسة في الجهات المحددة.

وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار لكي يتم الالتحاق بها، ويشمل هذا خريجي الثانوية العامة بقسميها النظري والعلمي، ويقيس الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى جميع المتقدمين، ويؤكد على معرفة قابلية الطلاب على التعلم، دون النظر إلى البراعة الخاصة في موضوع معين، عن طريق قياس وتحديد القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل تبنى على عدة مفاهيم رياضية، وقياس مدى قدرتهم على الاستنتاج والقياس.

وقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدعوة جميع الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وجوجل، والرقم الموحد هو 920033555، ويوجد نموذج التواصل الإجتماعي على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر، ليتم الإجابة على جميع الاستفسارات، وتقديم الخدمات المساندة.

وأشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، بحفاظ حكومة المملكة العربية السعودية للعام الثاني على مستويات عالية من الثقة، وتتصدر هذا العام 28 دولة حول العالم وفقا لنتائج مؤشر ايدلمان للثقة لعام 2021.

وقال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نفخر بحفاظ أداء حكومة المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي بأعلى مستويات الثقة، مما يؤكد جهود القيادة الرشيدة لتحقيق الثقة في الأداء رغم الظروف التي تمر بها معظم بلدان العالم بسبب جائحة كورونا.