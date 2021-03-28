رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

تعتبر منصة مدرستى من أشهر المنصات الإلكترونية انتشاراً فى الفترة القليلة الماضية بالأخص بعد إزدياد انتشار فيروس كورونا وتزايد الإصابات به فى الأيام الأخيرة حيث أن منصة مدرستى هى نظام تعليمى إلكترونى يحتوى على الكثير من أدوات التعليم والتى تساهم فى تحقق أكبر فرص من الأهداف الأساسية للتعليم والتعلم من خلال منظومة التعليم حتى يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة وهم فى منازلهم فى الفترة الحالية، ويمكن للطلاب تسجيل الدخول على منصة مدرستى بطريقة بسيطة سنوضحها اليوم من خلال المقال، ويعتبر الدخول على المنصة مهم حتى يقوم الطالب بإثبات حضوره و انصرافه وأيضاً يحصل على جدول الحصص الخاصة بكل فترة تعليمية، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقني” رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول منصة مدرستى

نوضح لكم الآن خطوات التسجيل في المنصة لجميع الطلاب لإستكمال العام الدراسي، فقط اتبع الآتي:

ادخل على الرابط الرسمى من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السعودية .

. سجل الدخول بالإيميل الخاص بك.

ستجد نفسك داخل المنصة .

ياختار الطالب من الأيقونات المتاحه له من خلال حساب المعلم أو مدير المدرسة.

قم بتسجيل الحضور والانصراف من الأيقونة الخاصة به .

ثم يحصل الطالب على كل البيانات والمعلومات التى تخصه عن فصله التعليمى ومواعيد شرح الحصص ومواعيد الأنشطة التعليميه وكل مايخص التعليم فى الدوام الدراسي .

وزارة التعليم السعودية

استطاعت وزارة التعليم السعودية استكمال العام الدراسي الحالي بنجاح رغم كافة الظروف والمعوقات التي واجهتها بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن هنا اتخذت قراراً بإغلاق جميع المدارس واستكمال العام الدراسي من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد عن طريق عمل حساب على تطبيق توكلنا وتسجيل الدخول في المنصة.