نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات الشحن السعودية والتوصيل الداخلي والخارجي بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت شركات الشحن بالسعودية بديلا مهما في المملكة العربية السعودية والعالم كله أيضا خصوصا في ظل الجائحة وتم توجيه النظر إليها باعتبارها حلا اقتصاديا وتختصر الوقت والمجهود لمستخدمي الشركة سواء كان الاستخدام تجاريا أو استخدام فردي من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ونرى في الفترة الأخيرة في سوق الأسهم على مستوى العالم أجمع ارتفاعا كبيرا في قيمة الأسهم وحجم التداول في شركات الشحن خلال عامي 2020 و 2021 باعتبار شركات الشحن حلا آمنا في ظل الجائحة الموجودة على مستوى العالم، وقد لوحظ ارتفاع في استخدام شركات الشحن والشراء عبر الإنترنت في الفترة الأخير بشكل كبير، لذلك سنذكر في هذا المقال شركات الشحن الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

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شركات الشحن الداخلي

شركات الشحن الداخلي بالمملكة العربية السعودية لا تقتصر على شركة أو بعض الشركات المشهورة لكن تمتد الشركات حتى إلى مكاتب صغير محلية مع بعض المناديب الخاصين بالتوصيل لأرجاء المملكة باستخدام السيارات الخاصة أو المواصلات العامة، وتختلف الشركات في الوقت الخاص بالتوصيل والسعر لكل كيلو جرام مطلوب توصيله ويمكن للراغب بمعرفة أي شركة شحن قريبة منه كتابة المدينة التي يعيش بها على جوجل وكتابة شركات شحن بجوارها وستظهر لك الشركات على تطبيق خرائط محرك البحث جوجل بسهولة تامة.

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العوامل التي ينبغي التنويه عليها لشركات الشحن

ينبغي على العميل الخاص بشركة الشحن إعطاء معلومات ما يرغب العميل بشحنه كاملا مثل هل قابل للكسر أم لا سترتفع التكلفة نعم لكنها أكثر آمانا لأن العميل لو لم يخبر الشركة عن هذا فالشركة غير مسئولة عن الكسور التي ستحدث نتيجة الشحن لأن هذا من سياسات شركات الشحن جميعا بلا استثناء.

سير عمل شركات الشحن

تقوم شركات الشحن بشحن الأشياء المطلوبة عن طريق خطوتين:

الشحن الفردي حيث يقتصر الأمر على المندوب والتوصيل بالمواصلات العامة وفيه يقوم المندوب بالشحن لعميلين أو ثلاثة في العلمية الواحدة.

الشحن الكمي وفيه يتم تخزين المطلوب شحنه فترة عدة أيام لتجميع أكبر عدد من الطلبات المطلوب شحنها لنفس المدينة أو المحافظة أو الخط لتوفير التكلفة وضمان ربح أكبر.

شركات الشحن الكبيرة بالمملكة العربية السعودية

كما ذكرنا توجد العديد من المكاتب المحلية للشحن بالمملكة العربية السعودية وذكرنا أيضا كيفية معرفة المكتب المحلي القريب منك وسنذكر الآن الشركات الكبيرة للشحن كالآتي:

شركة دي اتش ال DHL وهي شركة ألمانية عالمية للشحن وتتميز بالسرعة والدقة في العمل.

شركة المقيطب للشحن وهي شركة سعودية الأصل ولها شهرة واسعة داخل المملكة.

شركة أراميكس وهي شركة عالمية أيضا ولها فروع بالمملكة العربية السعودية.

توجد العديد من الشركات الكبرى أيضا بالمملكة مثل زاجل وبيرم أيضا وتتميز كل تلك الشركات بأنها تتيح للعميل تتبع الشحن من لحظة تسليمها للشركة ومعرفة تفاصيل الشحن.

كيفية الشحن العالمي والدولي

تتيح شركات الشحن الدولية التي لها فروع بالمملكة العربية السعودية الشحن الدولي من داخل وخارج المملكة العربية السعودية وننوه هنا أن المكاتب المحلية لا يمكنها الشحن لخارج المملكة إلا إذا ذكرت ذلك لأن المكاتب مكاتب محلية داخل أرض المملكة العربية السعودية ليس لها فروع خارج المملكة العربية السعودية.

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ضمان المكاتب المحلية للحقوق

يجب على العميل أخذ الحيطة من عمليات النصب والسرقات التي تحدث خصوصا لو كانت مكاتب محلية لذلك يشترط الفع المقدم من المكتب المحلي للشحن ويشترط عليه أيضا أن يقوم بتصوير بطاقة هويتك والتأكد منك في حالة العكس وذلك لضمان الحقوق لكلا الطرفين دون ضياع أي حق من الحقوق.