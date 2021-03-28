نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على دعم سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة سكني من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الأفراد في منظومة الدعم السكني التي وفترها وزارة الإسكان من خلال موقعها على الإنترنت، والتسجيل على البرنامج يحتاج على توافر شبكة الإنترنت والدخول على رابط الموقع الذي نوفره لك من خلال المقال التالي وسوف نقوم بالتعريف بالخطوات كاملة.

آلية التسجيل في منصة سكني

يقدم برنامج سكني الدعم اللازم للأسر السعودية التي لا تمتلك مسكناً خاص بها وتريد أن تقوم بشراء وحدات سكنية جاهزة أو قطعة أرض تقوم بالبناء عليها أو غيرها من وسائل التملك عن طريق التسجيل في موقع سكني بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الإسكان عبر الإنترنت.

من الشريط العلوي يتم اختيار المبادرات والبرامج.

بالضغط عليها سوف تنسدل قائمة يتم اختيار سكني من بدايتها.

الانتقال إلى صفحة البرنامج والضغط على مستفيد.

كتابة البيانات ومنها رقم الهوية والضغط على مربع أنا لست روبوت للتحقق.

وفر البرنامج كذلك إمكانية الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك كل ما عليك هو تصفح المبادرات والاختيار من بنيها والضغط على تقديم الطلب.

أنواع البرامج والمبادرات

وفر برنامج دعم سكني الحصول على الدعم على مجموعة من المبادرات الهامة ومنها:

حجز وحدات سكنية جاهزة في عدد من الأماكن المختلفة.

التقديم على الوحدات التي تكون تحت الإنشاء.

التقديم على قطع أراضي للبناء الذاتي عليها.

اختيار فلل الوزارة والتقديم عليها.

بالإضافة على مشاريع السكن الجماعي.

يقدم دعم سكني بقيم مختلفة على حسب نوع المبادرة التي يتم التقديم عليها وعلى حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري الخاص بجميع أفراد الأسرة وعدد الأفراد ممن هم أقل من 25 عام وقت التقديم من الذكور والإناث وغيرهم، كما يمكن التقديم على الدعم من خلال تطبيق سكني الجديد.

والجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقاري قد أعلن عن توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج سكني وهو يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني

من أهم المستندات التي يجب توافرها للحصول على دعم سكني ما يلي:-

تعريف بالراتب معتمد من جهة العمل. تقديم السجل المدني للشخص الراغب في الحصول على الدعم. إقرار العائلة. شهادة وفاة.

شروط الحصول على دعم سكني

للحصول على الدعم المقدم من منصة سكني يجب توافر مجموعة من الشروط قد حددتها منصة سكني، وهي تتمثل فيما يلي:-

المتقدم للحصول على الدعم يجب أن يكون سعودي الجنسية. قبل تاريخ التقديم بخمسة سنوات، يجب ألا يمتك المتقدم بالطلب منزل خلال هذه الفترة. لا يقل العمر عن 24 عام، ويجب أن يكون لدية دخل شهري ثابت. لا يجب أن يكون من المستفيدين من برنامج سكني في وقت سابق. المرأة المطلقة أو الأرملة لهن الحق في الدعم ولا يشترط لهن الإعالة، كما يجب أن يكون مر على الطلاق مدة لا تقل عن عامان.

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