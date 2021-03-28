دعم مادي من برنامج ريف للأسر المنتجة ودعم الأنشطة الزراعية

الحصول على دعم مادي من برنامج ريف والتي تم إطلاقها للعمل على رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين والأسر المنتجة الريفية من اجل دعمهم لزيادة الكفاءة الإنتاجية لمشاريعهم لخدمة منظومة الامن الغذائي بالمملكة والعمل على تطوير الريف وسكانه الذين يساهمون بنصيب كبير فى الناتج القومى والأمن الغذائي فى المملكة فكان ولابد أن تقوم الحكومة بإطلاق برنامج ريف الدعم المالي عبر منصة ريف للأسر المنتجة والتي سنتطرق لشروط الحصول والتسجيل فى الدعم المادي من برنامج ريف للأسر المنتجة.

شروط القبول فى برنامج ريف للأسر المنتجة

وللحصول على الدعم والتسجيل فى برنامج ريف للأسر المنتج يجب أن يتم استيفاء الشروط التالية للقبول فى برنامج ريف:

لا يتم قبول إلا المواطنين السعوديين الحاملين لبطاقة التنقل.

امتهان المتقدم للزراعة أو احد المهن التي تندرج فى مسمى الإنتاج الزراعي بالريف.

تفرغ المتقدم للمشروع وعدم التحاقه بأي وظيفة فى القطاع الخاص أو الحكومي بالمملكة.

الدعم مقدم بعض المناطق الإدارية المحددة ويجب على المتقدم أن يكون سكان احد تلك المناطق.

أن يكون المتقدم عمرة اكثر من واحد وعشرون عاماً.

عدم زيادة راتب المتقدم فى منصة ريف عن 6000 الآف ريال شهرياً.

عدم استفادة المتقدم لأكثر من ثلاثة برامج تمويلية سابقة.

عدم تجاوز الدعم المقدم فى البرامج السابقة عن اربع وخمسون ألف ريال سنوياً.

تقديم المستندات التي تثبت مزاولة مهنة الزراعة.

يجب على المتقدم أن يلتزم بكافة الشروط الصحية والفنية للبرنامج.

وجود حساب بنكى نشط للمتقدم فى منصة ريف ويجب أن يكون مسجل باسم المتقدم ومسجل فى المنصة الإلكترونية.

أن يستكمل المتقدم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل فى منصة ريف.

أن يقوم المتقدم برفع الطلب على منصة ريف بعد استكمال الشروط واستيفائها.

تحصل الأسر المتقدمة على مستند العمل الحر والذي يتم استخراجه من وزارة الموارد البشرية.

كيفية التسجيل فى الدعم المادي من برنامج ريف للأسر المنتجة

أتاحت جمعية الأسر المنتجة بالمملكة إمكانية التسجيل لكافة المواطنين للحصول على الدعم المالي من خلال التقديم فى منصة ريف الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية: