نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء القروض من الديوان الملكي ونموذج تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء القروض من الديوان الملكي من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة وذلك نظرًا لتعثرهم في سداد القروض المستحقة عليهم تجاه بعض البنوك نظرًا للظروف الصعبة التي يمرون بها، لذا فإنهم يبحثون عن نموذج طلب إعفاء من الديوان الملكي حيث يوفر الديوان الملكي إمكانية إعفاء المواطنين من القروض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إعفاء القروض من الديوان الملكي

إعفاء القروض من الديوان الملكي

إعفاء القروض من الديوان الملكي يتم من خلال تقديم برقية إلى الديوان الملكي مفادها عدم القدرة على سداد المبلغ المستحق للبنك كتقديم برقية إعفاء من البنك العقاري للتخلص من الأقساط المستحقة للبنك العقاري والذي لا يستطيع المواطن تسديدها.

إعفاء القروض من الديوان الملكي للمتوفي

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للسماح بالحصول على إعفاء القروض من الديوان الملكي وهي:

ألا يكون لدي المتوفي بعد وفاته مباشرة تركة أو إرثًا تركه للورقة ويتم إثبات ذلك بالمستندات.

أن يتم تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالمتوفي بطريقة صحيحة على أن تكون متطابقة والبيانات المسجلة بالسجلات الحكومية.

في حالة توافر هذه الشروط يحق للورقة تقديم طلب إعفاء من الديوان الملكي للمتوفي.

صيغة خطاب طلب اعفاء من قرض

يفضل لتقديم خطاب للديوان الملكي للحصول على إعفاء من قرض ما أن يتم تقديمه بشكل مرتب كأن يبدأ المتقدم بإلقاء التحية على سمو الملك ومن ثم البدء في سرد سبب التعثر في سداد القرض وبعد ذلك الدعاء بالعون والمساعدة لخادم الحرمين الشريفين وأخيرًا كتابة كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

نموذج طلب اعفاء من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حماه الله

تحية أجلال وتقدير إلى فخامتكم أما بعد،

فإنني أرجو من الله ثم من جلالتكم مساعدتي في سداد القرض المستحق علي لدي بنك (كتابة اسم البنك) حيث أن البنك يطالبني بمبلغ (ذكر قيمة الأقساط المتبقية) وأنني يا فخامة الملك غير قادر ماليًا على سداد باقي الأقساط ولا أستطيع العمل فترة أخري نظرًا للظروف الصحية التي أمر بها، فالرجاء من سيادتكم التكرم بإعفائي من سداد باقي المستحق للبنك. جعلكم الله عونا وزخرًا لشعبكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

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