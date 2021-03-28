قياس استعلام نتائج القدرات برقم الهوية وكلمة المرور

موقع قياس استعلام نتائج القدرات العامة للفترة الثانية، من بوابة قياس الخدمات الإلكترونية، بعد دخول الطالب باسم المستخدم وقد يكون رقم الهوية ورمز التحقق وكلمة المرور، على صفحته الشخصية التي سيجد بها نتائج اختبار القدرات عن الفترة الأولي، والآن عن الفترة الثانية لمن سجل وامتحن في المراكز خلال الأسابيع الماضية، للعام الدراسي الحالي 1442/1441، والذي قارب على الانتهاء بعد أيام قليلة عقب تبكير موعد أداء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة وجميع المرحلة في شهر رمضان، وستكون نتيجة القدرات من النتائج الهامة مع التحصيلي والثانوية للطلاب والطالبات حينما يأتي موعد دخول الكليات الجامعية في السعودية.

نتائج قياس القدرات

تم إعلان نتائج اختبار القدرات العامة على مستوى جميع مناطق المملكة العربية السعودية اليوم، وهذا ما قامت بتأكيده هيئة تقومي التعليم والتدريب في المملكة، وهي من النتائج التي يترقبها طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، ولها أهمية كبيرة مثل نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي في الشهادة الثانوية، وتؤثر في المجموع الذي به يدخل الطالب لأحد الكليات، ويمكن الاستعلام عن نتائج القدرات من موقع قياس البوابة الإلكترونية للدخول على الاختبارات، وهو نفس الموقع الذي يقدم اختبارات التحصيلي، والقدرة المعرفية، وقديما كان يقدم كفايات المعلمين قبل التطور وأصبح اسمه الرخصة المهنية.

رابط قياس استعلام نتائج القدرات

طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة اختبار قياس القدرات العامة الفترة الثانية، تتم بكل سهولة وقد يكون هناك حاجة لتوضيحها لبعض الطلاب، ثم يدخل اسم المستخدم الذي كونه مع التسجيل على موقع المركز الوطني للقياس، ثم كلمة المرور وسؤال التأكد من طبيعة المستخدم، وسيجد على حسابة بوابة النتائج التي بها الاختبارات التي شارك فيها من المركز.

يتم اختيار نتيجة اختبار القدرات العامة الفتية الثانية، ويتعرف على درجته التي حصل عليها، وهذا المعدل يتم استخدامه مع درجة اختبار لبتحصيل الدراسي المقدم من المركز الوطني للقياس أيضاً، والدرجة التي سيحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة، ولهم معادلة لتحديد نسبة دخول الكلية في أحد الجامعات السعودية، أو غيرها من الجامعات العالمية التي تريد اختبارات مماثلة.