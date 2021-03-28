نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعفاء بنك التسليف عن طريق وزارة المالية والديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب اعفاء بنك التسليف إحدى أهم الخدمات الهامة التي يتم من خلالها الحصول على إعفاء من سداد قيمة القروض المستحقة لبنك التسليف، ويمكن للأفراد تقديم معروض طلب إعفاء من بنك التسليف للديوان الملكي ولكي يتم التعرف على نتيجة الطلب المقدم يمكنهم الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالسجل المدني ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقديم طلب اعفاء بنك التسليف.

تقديم طلب اعفاء بنك التسليف

يمكن للأفراد تقديم طلب اعفاء بنك التسليف لأكثر من سبب منها تقديم طلب إعفاء بنك التسليف للمتوفي ويتقدم به أحد أفراد الأسرة لإعفائهم من باقي الأقساط المسجلة على صاحب القرض، ويمكن كذلك تقديم الطلب للأفراد الغير قادرين على السداد مع ضرورة إرفاق ما يثبت صعوبة سدادهم للقرض وحالتهم المالية.

طريقة تقديم نموذج إعفاء المتوفين 1442

يمكن للأفراد الراغبين في التقديم للحصول على إعفاء من قروض بنك التسليف وكذلك صندوق التنمية العقارية أو صندوق التنمية الزراعي التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة المالية.

يتم التوجه إلى أيقونة الخدمات الالكترونية لتظهر القائمة المنسدلة ومن ثم اختيار نموذج إعفاء المتوفين.

تظهر بعد ذلك صفحة جديدة بها بعض المعلومات الخاصة بالطلب المراد التقديم عليه ومن ثم يتم الموافقة على الشروط والضغط على كلمة الانتقال للخدمة.

يتم بعد ذلك فتح صفحة جديدة يتم مليء كافة البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على كلمة تقديم الطلب.

معروض طلب إعفاء من بنك التسليف

يمكن للراغبين في تقديم إعفاء بنك التسليف 1442 التوجه إلى تقديم طلب إعفاء من بنك التسليف للديوان الملكي والذي يتم من خلال تقديمه عرض المشكلة على فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومن ثم في حالة قبول الطلب يتم إعفاء المتقدم تمامًا من باقي الأقساط.

صيغة خطاب طلب إعفاء من قرض

إلى فخامة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله

تحية طيبة خالصة لوجهكم الكريم،

أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا راجيًا منكم مساعدتي في سداد المستحق من باقي قرض بنك التسليف حيث أنني نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد فإنني لا أستطيع سداد المستحق للبنك ومعرض للتوقيف في أي وقت وليس هناك من يعول عائلتي. فالرجاء من سيادتكم التكرم بإعفائي من سداد باقي الأقساط المستحقة للبنك. جعلكم الله عونًا لشعبكم العريق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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