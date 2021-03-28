قسط على 60 شهر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

قسط على 60 شهر تقدم شركة مرابحة مرنة بالسعودية تمويل شخصي سريع لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية فقد صممت الشركة تمويلات تتميز بفترة سداد ميسرة ويستطيع العميل دفع قيمة التمويل على أقساط ميسرة وهو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

قسط على 60 شهر لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

فقد وفرت شركة مرابحة مرنة قرض شخصي سريع لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة وهو تمويل صمم خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء وهذا القرض به العديد من المزايا المختلفة وهي

يتميز التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بأن العميل يستطيع الحصول على قرض بقيمة 5000 ريال سعودي كحد أدنى و250000 كحد أقصى

يتميز التمويل الشخصى المقدم من شركة مرابحة مرنة بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

توفر شركة مرابحة مرنة للعميل طالب الحصول على التمويل الشخصي لديها فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر

التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بالسعودية لا يحتاج العميل المتقدم للحصول على القرض تحويل راتبه لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية

صممت شركة مرابحة مرنة بالسعودية تمويل شخصي يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة فهو تمويل يغطي العديد من احتياجات العملاء وذلك بعد أن يستوفي طالب القرض الشروط التالية

لابد على العميل المتقدم للحصول على قرض شركة مرابحة مرنة أن يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي بالقطاع الحكومي و6000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص

لابد ان يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي أو يعمل لدى الشركات المعتمدة

18 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم للحصول على القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة