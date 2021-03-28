قسط على 60 شهر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

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قسط على 60 شهر تقدم شركة مرابحة مرنة بالسعودية تمويل شخصي سريع لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية فقد صممت الشركة تمويلات تتميز بفترة سداد ميسرة ويستطيع العميل دفع قيمة التمويل على أقساط ميسرة وهو تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
قسط على 60 شهر لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية
فقد وفرت شركة مرابحة مرنة قرض شخصي سريع لا يحتاج لتحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة وهو تمويل صمم خصيصاً لتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء وهذا القرض به العديد من المزايا المختلفة وهي
- يتميز التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بأن العميل يستطيع الحصول على قرض بقيمة 5000 ريال سعودي كحد أدنى و250000 كحد أقصى
- يتميز التمويل الشخصى المقدم من شركة مرابحة مرنة بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية
- توفر شركة مرابحة مرنة للعميل طالب الحصول على التمويل الشخصي لديها فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر
- التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بالسعودية لا يحتاج العميل المتقدم للحصول على القرض تحويل راتبه لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية
شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية
صممت شركة مرابحة مرنة بالسعودية تمويل شخصي يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة فهو تمويل يغطي العديد من احتياجات العملاء وذلك بعد أن يستوفي طالب القرض الشروط التالية
- لابد على العميل المتقدم للحصول على قرض شركة مرابحة مرنة أن يحصل على دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي بالقطاع الحكومي و6000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص
- لابد ان يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي أو يعمل لدى الشركات المعتمدة
- 18 عام هو الحد الأدنى لعمر العميل المتقدم للحصول على القرض الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة
- لابد من تقديم الهوية الوطنية للحصول على التمويل
- لابد على العميل التوجة إلى الفرع لتقديم التمويل
- لابد من تقديم العنوان الوطني
- تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة
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