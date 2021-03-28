نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب Qiyas

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عمر شويل - جدة نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب Qiyasنتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 تهم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن يمتلكون طلاب وطالبات في المرحلة الثانوية، ويرغبون في ذلك التوقيت الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الذي عقد في الفترة من 19-27 فبراير 2021 المرحلة الثانية لكى يتمكن الطلاب من مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي وخاصة الكليات والجامعات التى لاتقبل الطلاب ألا بعد اجتياز اختبارات القدرات، وظهرات نتيجة اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 في السعودية على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب Qiyas باعتباره الموقع الرسمي المعتمد لإعلان نتائج الطلاب والطالبات ممن انتهوا من أداء الامتحانات الأيام الماضية.

نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

ظهرت نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة 2021 لأكثر من 239 ألف مختبر من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، وذلك عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتناسب احتياجات الطلاب في إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة على موقع قياس من خلال رقم السجل المدني، قبل التقديم في الجامعات والكليات المتعددة التى تشترط تأدية هذا الاختبار لاستكمال التعليم بداخلها سواء لخريجى الثانوية العامة في السعودية بقسميها العلمي والنظري.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

يتمكن الطلاب والطالبات من مختلف مدن الممكلة، الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بأكثر الوسائل المتاحة ولعل أبزرها موقع هيئة التدريب والتقويم ونطرح طر ق التواصل للاستعلام عن نتائج اختبار القدرات للثانوية العامة في السعودية.

الدخول على موقع هيئة التدريب والتقويم قياس

التواصل على الرقم الموحد 920033555

تطبيق الهيئة على متجري آبل وقوقل.

حساب خدمة المستفيدين على تويتر@Eteccare.

اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

يعتمد اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة على قياس القدرة الاستدلالية والتحليلية لطلاب وطالبات المملكة، لمعرفة إمكانياته للتعلم في بعض الكليات والجامعات التى تشترط اختبار القدرات لمعرفة قدراتهم على الفهم والإدراك وإمكانية حل المسائل والقدرة على الاستنتاج والقياس.