نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الفرنسي القروض العقارية في المقال التالي
ذاك الوقت في المملكة العربية السعودية يبحث الكثير من المواطنين عن البنك الفرنسي القروض العقارية، سوف نسرد لكم جميع التفاصيل حول القروض العقارية التي يقدمها البنك الفرنسي في المملكة العربية السعودية، ولكن لماذا قمنا بأختيار البنك الفرنسي لأخذ منه قرض عقاري، لهذه المميزات منتج مرخص من قبل المصلحة القانونية بصيغة التورق، توفير نفقات بهامش ربح متنافس و راسخ لكامل فترة التمويل، مِقدار تمويلي يبلغ إلى 5 1,000,000 ريال، مرحلة تمويل تبلغ إلى 25 سنة، إحتمالية توفير النفقات حتى عمر 75 سنة، القسط المتناقص لدى التقاعد – يعطي العميل أفضلية تقليل القسط عقب سن التقاعد بما يناسب المرتب التقاعدي، إحتمالية الاستحواذ على إعادة تمويل لدى إكمال كل فترة من فترات البناء،الإعفاء من دفع الباق من مِقدار التمويل في حال الموت أو العجز الكلي لا سمح الله.
شروط البنك الفرنسي القروض العقارية
لقد وضع البنك الفرنسي عدة شروط لكي تستطيع أخذ قرض عقاري منهم وتأتي هذه الشروط علي النحو التالي.
- ألاَ يقل عمر راغب القرض عن عشرين عاماً.
- يجب فتح حساب جاري في حال عدم توفر حساب.
- ألاَّ يقل صافي دخل العميل الراغب في القرض الشهري عن 5.000 ريال
ولكن هناك مواطنين لا يعرفون ما هي المستندات المطلوبة في عمليه طلب قرض من البنكي الفرنسي لذلك في الفقرة التالية سوف نوضح لكم أهم المستندات المطلوبة لكي تستفيد من هذا القرض
المستندات المطلوبة للحصول علي قرض عقاري من البنك الفرنسي
- أحضار صورة صك الملكية.
- صورة رخصة التشييد.
- تعبئة وإمضاء نموذج إظهار البائع من قبل مالك المبنى.
- صورة تحقيق الشخصية للبائع قائمة وفعالة.
- كروكي موقع المبنى.
- تعبئة وإمضاء نموذج إلتماس تمويل عقاري.
- توضيح مفهوم بالراتب واف يظهر البدلات “إن وجد.
- صورة من تحقيق الشخصية قائمة وفعالة.
- مسيرات المرتّبات لآخر 3 شهور لو كان العميل يعمل عند قطاع شبه حكومي أو قطاع خاص.
- كشف حساب لآخر 3 شهور يوضح ورود المرتب.
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