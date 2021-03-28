مفاجأة سارة تخص حساب المواطن 1442 وتعديلات هامة لمستحقي التأمينات الاجتماعية

هناك عدد كبير من الضوابط المهمة والشروط التي يجب أن يتعرف عليها مستحقين الحصول على دعم برنامج حساب المواطن، قبل التقدم للحصول عليها، من الفئات من امواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ولكن قبل ذلك نوضح لكم أن برنامج حساب المواطن هو أحد المساعدات الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية، لتقديم مساعدات مالية بشكل شهري إلى المواطنين من الطبقات المتوسط والمحدودة، حتى يتمكنوا من مواجهة صعوبات الحياة والتصدي إلى غلاء المعيشة.

مفاجأة سارة تخص حساب المواطن

من الجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقف الآن منذ شهر مارس الماضي، مما يعني أنه ما يقرب من عام حتى الآن، وذلك رغبة من الوزارة في التأكد من استحقاق المواطن من الحصول على الدعم، حتى تتأكد من أنه مستحق له بالفعل ومستوفي لجميع الشروط الموضوعة من قبل إدارة البرنامج، لتحديد المواطنين المستحقين للحصول من الدعم، حتى يقوم البرنامج بتوفية الغرض المطلوب منه على أكمل وجه.

ضوابط وتعديلات حساب المواطن 1442

هناك مجموعة من التعديلات التي قام بها برنامج حساب المواطن حتى يتمكن المستحقين من صرف الدعم الخاص بهم في موعده الشهري، وعدم الحرمان من قيمة ذلك الدعم، والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم عقد إيجار الوحدة السكنية الخاصة بالمواطن.

تقديم مستندات رسمية تثبت إقامته في السكن التابع للجهات العسكرية أو الجامعة.

تقديم صك ملكية السكن.

مع العلم أن تلك التعديلات والضوابط خاصة بتحديد الحد الأقصى من الاستحقاق ولا تتضمن المستقلين من البرنامج، وعلى الرغم من توقف التسجيل للمواطنين الجدد في البرنامج من الدفعة الثامنة والعشرين، إلا أنه من الممكن إضافة التابعين للمستحقين بصورة طبيعية.