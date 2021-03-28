نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن التعميم الأمنى برقم الهوية 1442 وخطوات تقديم تظلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعميم للمخالفات العامة برقم الهوية، قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن توافر خدمة الاستعلام عن التعميم الأمني وذلك يتم تقديمه لجميع المواطنين بالمملكة والمقيمين داخل البلاد، وتكون عبارة عن المخالفات التي يتسبب فيها المواطن أو المقيم، وبالتالي يجب الوقوف لهؤلاء المخلفين الذين يخرجون عن القانون.

وبالتالي قامت وزارة الداخلية بإنشاء منصة إلكترونية التابعة لبوابة أبشر لإمكانية الاستعلام عن التعاميم الأمنية للاستفادة من هذه الخدمة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على كيفية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن التعميم الامن والاستعلام عنها برقم الهويه وكيفيه تقديم طلب التظلم.

خدمة الاستعلام عن التعميم

هذه الخدمة تتضمن المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية حيث يمكن لجميع الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال الولوج الى منصة أبشر الإلكترونية وتهدف هذه الخدمة إلى الاطلاع على التعاميم الأمنية لجميع المخالفين حيث يمكنكم الاستعلام عنها واليكم الخطوات كالاتي:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية عبر الانترنت والضغط على ديوان الوزراة بعد ذلك تقوم بتحديد التعاميم بعد ذلك تقوم باختيار خدمات الأفراد وسوف تظهر التي كافه التفاصيل التي تتعلق بقائمة التعميم الخاصة بهذا المستخدم.

الاستعلام عن التعاميم للمخالفات برقم الهوية

أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية أنه يمكن للجميع الاستعلام عن التعاميم لجميع المخالفين من المواطنين المقيمين داخل المملكة بعضها الانترنت من خلال بوابة أبشر الإلكترونية،والاطلاع عليها من خلال الخطوات الآتية:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية والضغط على خدمات الأفراد ثم الضغط على الاستعلام عن التعاميم للمخالفات، وذلك برقم الهوية ثم تضيف رقم المخالفه وتضيف رقم الاقامة أو يمكن اضافة رقم الهوية بعد ذلك تقوم بإضافة رمز التأكيد والضغط على عرض سوف تظهر لك التفاصيل الخاصة بهذا المستخدم.

تقديم طلب تظلم من القرارات المتعلقة

يمكن للمواطنين داخل المملكة وكذلك المقيمين فيها أن يقوم بتقديم تظلمات بشأن العقوبات التي يتم فرضها عليه عبر الانترنت وذلك بعد تسجيل الدخول الى منصة ابشر وكتابة البيانات الخاصة من نموذج ثم تقوم بكتابة التظلم وارسال الرسائل، وبالتالي ينبغي أن يكون مقدم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ وقوع هذه المخالفة.