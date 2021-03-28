نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل فى التشغيل الذاتي وخطوات التقديم على وظائف الصحة عبر التشغيل الذاتي في المقال التالي

التسجيل فى التشغيل الذاتي، التشغيل الذاتي 1442 للتقديم على وظائف وزارة الصحة فى المملكة والخاص بالإعلان عن الوظائف المتاحة فى وزارة الصحة من خلال نظام التشغيل الذاتي والذي أطلقته وزارة الصحة تيسيراً على الكادر الصحي وخريجي المهن الصحية بديلاً من الذهاب إلى فروع وزارة الصحة وتجنباً للزحام والتكدس وتعطيل الوقت وذلك يأتي فى إطار سعى المملكة للتخلص من النظام الروتيني واستبدال التعاملات الورقية بالمنصات والمواقع الإلكترونية للعامل مع المواطنين والجهات الحكومية المختلفة. طريقة التسجيل فى التشغيل الذاتي لوظائف وزارة الصحة تفعيل الحساب فى التشغيل الذاتي يجب علكم اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول عبر نظام التوظيف فى برنامج التشغيل الذاتي.

النقر على خيار “بدء الخدمة”.

ظهور صفحة خاصة بإعلانات وظائف وزارة الصحة المتاحة.

القيام بالنقر على الوظيفة المراد التقديم عليها.

سينتقل بك إلى الصفحة الخاصة بالتشغيل الذاتي.

تسجيل الدخول فى التشغيل الذاتي فى حالة وجود حساب.

فى حالة عدم وجود النقر على خيار “حساب جديد”.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم الشخصية والمهنية.

كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ستلك رسالة تفعيل على رقم الجوال الذي قمت بإدخاله.

النقر على خيار “تسجيل”.

إدخال كود التفعيل فى المربع الخاص به بعد أن يصلك على رقم جوالك المسجل لدى التشغيل الذاتي.

النقر على خيار”تفعيل”.

القيام برفع السيرة الذاتية وإرفاق المؤهلات العلمية على صفحة التشغيل الذاتي.

النقر على خيار “حفظ”.

للتأكد من عملية التسجيل ومدى صحتها ستصلك رسالة على جوالك تؤكد نجاح عملية التقديم على وظائف فى برنامج التشغيل الذاتي. كيف اقدم على وظائف وزارة الصحة خطوات التقديم على وظائف الصحة عبر نظام التشغيل الذاتي تتم بصورة سهلة إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية: تسجيل الدخول على رابط بوابة التوظيف فى وزارة الصحة.

النقر على بدء الخدمة.

اختيار الوظيفة المطلوبة.

إدخال الاسم وكلمة المرور.

إدخال رمز التفعيل الذي وصل على الجوال.

إدخال البيانات الشخصية ( الاسم – السجل المدني – عدد الأفراد الذين تعولهم – الدولة ومحل الميلاد – رقم الصندوق البريدي – عنوانك – رقم الجوال والمنزل – البريد الإلكتروني).

النقر على خيار حفظ بعد الانتهاء.

إدخال البيانات والمؤهل العلمي ( درجة المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه – اسم المدرسة وعنوانها – عدد سنوات الدراسة).

رفع المستندات العلمية والنقر على خيار حفظ.

إدخال بيانات الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم للوظيفة عبر التشغيل الذاتي.

إدخال بيانات الخبرة الوظيفية ( الخبرة – التقدير – الراتب – اسم المؤسسة وعنوانها – تاريخ بداية ونهاية العمل بالمؤسسة).

إضافة المرفقات والنقر على خيار حفظ.

كتابة معلومات رخصة القيادة فى حالة طلبها ( نوع رخصة القيادة – نوع السيارة – رقم الرخصة – جهة إصدار رخصة القيادة – تاريخ نهاية رخصة القيادة).

القيام بإدخال بيانات اللغة والمهارات الإضافية.

الموافقة على الإقرار الخاص بالشروط وصحة البيانات التي قمت بإدخالها.

القيام أخيراً بمراجعة البيانات والضغط على تأكيد للانتهاء من التقديم على وظائف وزارة الصحة والتسجيل فى التشغيل الذاتي. الوسوم عمر شويل - جدة التسجيل فى التشغيل الذاتي وخطوات التقديم على وظائف الصحة عبر التشغيل الذاتي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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