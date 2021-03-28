رابط بوابة قياس Qias نتائج اختبارات القدرات العامة برقم الهوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب الخاصة باختبارات ونتائج التحصيلي عن ظهور نتائج القدرات العامة الفترة الثانية، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من مارس 2021، الموافق هجريًا الخامس عشر من شهر شعبان 1442، وأتاحت لجميع الطلاب والطالبات من الحصول على النتائج إلكترونيًا من خلال بوابة قياس الخاصة به، والحصول من خلال تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الهوية الخص بك، لافتة إلى أنها تنشر جميع التفصيل وترد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال بوابتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، مؤكدة أن النتائج راعت القدرات العامة والمستويات الوظيفية المختلفة وجميع الجوانب المتعلقة.

نتائج اختبارات القدرات العامة

نتائج اختبارات القدرات العامة GAT الخاصة بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي، ظهرت رسميًا بعد انتهاء الاختبارات خلال الفترة الماضية، والتي يتم إجرائها من أجل قياس القدرات المرتبطة بعملية التعلم الأساسية، مثل القدرات التحليلية والاستدلالية للطالب، مع مراعاة قياس قدرة المتقدمين للاختبارات على فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية، بجانب قدرته الذهنية على المسائل والمفاهيم الرياضية الأساسية، ما يعني تناول جانبي الإدراك اللفظي والكمي.

رابط بوابة قياس Qias

لابد من البحث والتسجيل في البوابة الرسمية للاختبارات، مراعاة إدخال ملف المستفيد وجميع البيانات الشخصية الخاصة به، من خلال التسجيل في انضمام، ويتم الحصول على نتائج اختبارات القدرات العامة عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة قياس Qiyas

ستظهر لك الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس.

يجب تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الهوية الخاص بك.

إدخال كلمة المرور الخاص بالمستخدم.

أو إنشاء حساب جديد برقم الجوال والإيميل الخاص بك.

إدخال كلمة التحقق المرئي.

الضغط على لست روبوتًا.

الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على عرض النتيجة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إنشاء حساب في حالة عدم تمكنك من الدخول.

الحصول على النتائج برقم الهوية

جدير بالذكر أن درجات ونسب توزيع النتائج اختبارات المعرفة التي يتم ظهور عبر رابط بوابة قياس Qias، يتم توزيعها كما هو موضح بالجدول التالي: