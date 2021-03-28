الإجراءات الوقائية الجديدة داخل الحرم لمنع انتشار كورونا

تعادل العمرة خلال شهر رمضان المبارك حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص المسلمين على أداء عمرة شهر رمضان المبارك فهي فريضة عظيمة وتعادل في ثوابها حجة كاملة، وقال رسول الله لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضح فركبة أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحاً ننضح عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة رمضان حجة.

اجراءات السعودية الجديدة لاداء عمرة شهر رمضان المبارك

اعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبر حسابها الرسمي في تويتر عن إجراءات جديدة وعاجلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان وللقضاء عليه بشكل نهائي.

منع توزيع وجبات السحور في المسجد الحرام وعدم السماح بدخولها.

إدخال التمر في شهر رمضان المبارك للإفطار الشخصي فقط.

تخصيص مصليات مهيأة لذوي الإعاقة

استمرار رفع المشربيات والحافظات مع توزيع ٢٠٠ ألف عبوة زمزم يوميا.

تخصيص مصليات بالدور الأول في المسجد الحرام والساحة الشرقية أيضا.

توفير وجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة.

‏تعليق سفر الإفطار والاعتكاف في المسجد الحرام خلال شهر رمضان.

الإجراءات الوقائية للمصلين وزوار الحرم المكي

كما أقر المسجد النبوي أيضًا عدد من الإجراءات الوقائية التي يلزم على الزوار والمصلين اتباعها خلاص شهر الصيام، وهي: