نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن عن تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة عين التعليمية السعودية على النايل سات وعرب سات، حتي يتمكن الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية من مشاهدة قناة عين التعليمية ومتابعة الدروس والحصص التعليمية من خلالها، وذلك لمواصلة العملية التعليمية عن بعد، مع العلم بأن قناة عين التعليمية هي قناة تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، ويسعى الطلاب لتنزيلها، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية اعتمادها لنظام آلية العودة للدراسة والتعليم عن بعد، لمدة أول سبع أسابيع وبعد ذلك يتم تقييم العملية التعليمية.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية الأنشطة التعليمية والتعليم عبر منصة مدرستي والتي سوف يؤديها الطالب من خلال عملية التعلم عن بعد، وسوف تقدم قناة عين التعليمية دروس للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

نشرت وزارة التربية والتعليم من خلال الصفحة الرئيسية لها علي تويتر جدول الحصص اليومية لمرحلة الثانوية العامة، الخاص بالأسبوع السادس عشر من الفصل الدراسي الأول والذي سوف يتم إذاعته عبر قنوات عين التعليمية وسوف يعاد على مدار اليوم، كما أوضحت إحصائيات مشاهدات قنوات عين التعليمية خلال الخمسة عشر أسبوع من الفصل الدراسي الأول وقد وصل عدد المشاهدات إلي ما يقارب 139 مليون مشاهدة.

أهم الخدمات الجديدة على منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الثاني 1442

أوضحت وزارة التعليم السعودية أبرز الخدمات الجديدة على منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي تضمنت تحسينات الجدول الدراسي، وفقا للخطة الدراسية الجديدة، تطبيق مصحف مدرستي للطلاب وأولياء الأمور، خدمة إدراج الأهداف التعليمية، خدمة بنك الإثراءات لرفع المواد الإثرائية على المنصة، خدمة الإعلانات ونشرها على مستوى المدرسة والفصل، خدمة تحكيم المحتوى من قبل المشرف التربوي.

تقديم اختبارات الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني 1442

بأمر ملكي تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، كما أوضح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بداية اختبارات المرحلة الابتدائية يوم 13 أبريل 2021، الموافق أول رمضان 1442، كما أوضحت بداية إجازة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442، بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في اليوم التاسع من شهر رمضان الموافق 18 أبريل 1442.

مواعيد اختبارات طلاب وطالبات المؤسسات الجامعية الحكومية والأهلية

كما حددت مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات، للفصل الدراسي الثاني لعام 1442، وذلك وفقا للأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين، على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

استفتاء حول توقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك بالمملكة

تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بعمل استفتاء حول توقيت الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك 1442، حيث يتم الاستفتاء حول ما هو التوقيت المناسب من وجهة نظرك من أجل بدء الدراسة عن بعد في شهر رمضان لجميع المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، ومرحلة الثانوية، حيث يتم اختيار التوقيت المناسب من ضمن الاختيارات المتاحة من خلال وزارة التربية والتعليم.

جدول دروس المرحلة الابتدائية والإعدادية للأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني 1442

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان الجداول الدراسية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يبدأ بث جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويبدأ بث دروس المرحلة المتوسطة من الساعة التاسعة صباحا.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم عن جدول بث وتسجيل الدروس اليومية على تردد قنوات عين التعليمية لكلا من الطلبة والطالبات بالصف الأول والثاني والثالث الثانوي، الخاص بالأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، ويظل يعاد على مدار اليوم.

جدول دروس الحصص اليومية المرحلة الثانوية الأسبوع الثالث

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نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جدول دروس الحصص اليومية لطلاب المرحلة الثانوية العامة بجميع الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، على مدار أيام الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني من يوم الأحد حتى يوم الخميس، ومواعيد بث وتسجيل الدروس عبر تردد قناة عين التعليمية، والقناة المخصصة لكل فئة من المرحلة الثانوية.

التعليم السعودية تعلن عن وصول الكتب الدراسية للمدارس واستكمال الدراسة عن بعد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وصول الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للمدارس، وذلك ضمن استعدادتها للفصل الدراسي الثاني، من أجل أن تضمن لطلابها وطالباتها بداية جادة ومنتظمة، كما أعنت الوزارة عن استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، وذلك حرصا من القيادة الرشيدة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم من مخاطر جائحة كورونا.

جدول الحصص اليومية لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث المتوسط للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة للصف الأول والثانى والثالث والمتوسط، والتي تذاع على تردد قناة عين التعليمية على العرب سات، حيث يبدأ البث المباشر للدروس المرحلة المتوسطة من الساعة التاسعة صباحا، كما يمكنكم متابعة جدول منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي.

إعادة توزيع الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني في التعليم عن بعد 1442

أوضحت الوزارة الخطة الدراسية فيما يتعلق باستكمال التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، أنه فيما يتعلق بالصفوف الأولية المقررات تبدأ من 30 حصة إلى 25 حصة، والصفوف العليا المقررات من 33 حصة إلى 28 حصة، ومقررات المرحلة المتوسطة من 35 حصة إلى 29 حصة، كما أوضحت أن تسليم الكتب للطلاب والطالبات سوف يبدأ من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وفق خطة زمنية محددة، من أجل الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.

جدول دروس الحصص اليومية لمرحلة الثانوية العامة عبر قنوات عين التعليمية

جدول دروس الحصص اليوميه لمرحلة لطلاب مرحلة الثانوية للمستوى الأول والثالث والخامس من الأسبوع الرابع عشر، والذي يتم بثه من خلال قنوات عين التعليمية ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا ويعاد على مدار اليوم، أو يتم متابعة الدورس من خلال قناة عين التعليمية على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف المتوسطة عبر قنوات عين التعليمية

توضح وزارة التعليم من خلال موقع التواصل الاجتماعي جدول دروس الحصص اليومية لبث دروس المرحلة المتوسطة لكلا من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث المتوسط الخاص بالأسبوع السابع، من خلال تردد قنوات عين التعليمية على القمر الصناعي عربسات، أو من خلال القناة عبر رابط اليوتيوب، حيث يبدأ بث الدروس في تمام الساعة التاسعة صباحا.

تردد قناة عين التعليمية السعودية

تردد قنوات عين التعليمية على قمر النايل سات هو 11564 بمعدل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قنوات عين التعليمية على قمر عرب سات هو 12437 بمعدل تصحيح الخطأ 5/4.

كما يمكنكم اتباع خطوات إعادة ضبط شبكة قنوات عين للدروس التعليمية، وكيفية ضبط تردد قنوات عين التعليمية على النايل سات وعلى قمر عرب سات، والتي تقوم بعرض الدروس التعليمية في كافة المراحل الدراسية، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوية، ومن خلال الخطوات التالية يمكن للطالب ضبط التردد الخاص بقناة عين التعليمية.

أوضحت شبكة قنوات عين التعليمية التابعة لوزارة التعليم من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه بإمكان الطلبة والطالبات متابعة الدروس التعليمية ومراجعتها خلال يومي الجمعة والسبت لكل ما يتم شرحه خلال هذا الأسبوع من مناهج تعليمية للتعليم العام والتربية الفكرية، عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437 عمودي.

جدول مواعيد الحصص اليومية عبر تردد قناة عين التعليمية

نشرت وزارة التعليم العام بالمملكة من خلال الصفحة الرسمية لها على تويتر، جدول مواعيد الحصص اليومية لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة للأسبوع الرابع، حيث أن العملية التعليمية لا تزال مستمرة، والذي سوف يتم البث المباشر لها من خلال تردد قناة عين التعليمية، وتبدأ جدول الحصص اليومية لطلاب المرحلة الابتدائية في تمام الساعة الثالثة عصرا، على أن تقوم قنوات عين بإعادة الدروس على مدار اليوم، أو من خلال رابط قناة عين التعليمية على اليوتيوب.

خطوات إضافة قناة عين التعليمية على الريسيفر من خلال التردد

ننشر لكم كيفية إضافة قناة عين التعليمية السعودية أو أي قناة أخرى على الريسيفر، وهي طريقة سهلة وبسيطة، حتى يتمكن الطلاب من متابعة الحصص والدروس التعليمية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب تشغيل التلفزيون وجهاز الريسيفر، ومن ثم الضغط على أيقونة القائمة Menu. سوف تظهر قائمة نقوم باختيار كلمة installation منها. ثم نقوم باختيار خاصية الضبط اليدوي منها. ثم نقوم باختيار نوع القمر الذي نريد البحث عن القنوات فيه قمر نايل سات أو قمر عرب سات. ثم نقوم بإدخال تردد القناة وفق نوع القمر الذي تم اختياره، المكون من 5 أرقام، من أجل أن يتم إضافة القناة على الريسيفر. ثم نقوم بإدخال رمز معدل التصحيح والتردد أفقى أم رأسي، ونضغط ok. سوف يقوم الجهاز بعد ذلك بإجراء عملية البحث على جميع القنوات الموجودة على هذا التردد لمدة دقائق. وبعد الانتهاء من عملية البحث سوف تظهر لك رسالة للتأكيد على أنك موافق على تثبيت القنوات التي توجد على تردد القناة التي قمت بإدخالها، يجب أن تضغط موافق ok.

بعد ذلك سوف تجد أنه قد تم تحميل جميع القنوات الموجودة على هذا التردد، وسوف يستطيع الطالب من المشاهدة والاستماع إلي الحصص والدروس التعليمية عن بعد.

وذلك بالنسبة لأي قناة أخري يمكن إضافتها بتباع نفس الخطوات والطريقة الموضحة.

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