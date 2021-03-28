نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض خاص لجميع النساء بالمملكة السعودية يصل إلى 50 ألف ريال في المقال التالي
يبحث الكثير من النساء داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن بعض التمويلات الشخصية التي تناسبهم، حيث انه يوجد بعض النساء كالمطلاقات والأرامل يحتاجون إلي الحصول علي التمويل الشخصي التي يساعدهن في عمل مشروع خاص بهم لامان دخل مالي ثابت لهم، فيوجد الكثير من البنوك التي تقدم العديد من الخدمات التمويلية الخاصة بالنساء وغير النساء، ومن ضمن هذه البنوك بنك الراجحي التي يعد هذا البنك من افضل البنوك داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي يشتهر بانه يقدم افضل المساعدات علي شكل قروض وبمختلف المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، فهو يقدم تمويل شخصي لجميع النساء بالمملكة العربية السعودية بقيمة 50.000 ريال سعودي وبدون كفيل، ولذا سوف نوضح في الفقرات التالية الشروط التي حددها بنك الراجحي السعودية للحصول علي التمويل الشخصي من خلالة.
شروط الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك من اجل الحصول علي التمويل.
- عمر العميل المتقدم للتمويل لا يزيد عن 60 عام.
- خدمة العمل لدي العميل المتقدم لا تقل عن شهر.
- يجب علي العميل المتقدم للتمويل الشخصي الذهاب إلي البوابة الالكترونية الخاصة بالبنك للتأكد من الشروط اللازمة لأنها تختلف من فئة لأخري.
- لا يمكن للمواطن أن يحصل علي التمويل إذا كان من الجهات المعتمدة لدي بنك الراجحي السعودي.
- يجب إحضار جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي السعودي.
- يجب إحضار (الرقم البنكي، البطاقة الشخصية، العنوان الخاص بالعميل، رقم الهاتف الجوال).
حيث يتميز التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي السعودي بهامش ربح منخفض 3.68% ولا يملك التمويل رسوم تكافل، ومن اهم ما يتميز تمويلات مصرف الراجحي انه تمويل إسلامي، حيث انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بفترة سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات من بع الحصول علي التمويل الشخصي.
شروط الحصول علي تمويل العمل الحر الخاص بالنساء
التمويل الشخصي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية خاص بالنساء فقد وضع هذا البنك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي.
- التمويل متوفر للمواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
- يلزم تقديم وثيقة العمل الحر ووجود مستند تأمين للمركبة، وأيضا تقديم رخص صالحة إذا كان التمويل لمسار نشاط توجيه المركبات.
- يشترط أن لا يكون المتقدم مديونا بقروض من البنوك الأخري.
- يجب تقديم جميع الوثائق والضمانات التي قام البنك بتحديدها.
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