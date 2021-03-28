نتائج اختبار القدرات Qiyas برقم السجل ورمز التأكيد  وطريقة الاستعلام

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نتائج اختبار القدرات Qiyas برقم السجل من خلال موقع مركز قياس وهيئة تقويم التعليم الجهات التي تعني بتقديم الاختبارات الخاصة بالطلبة وهي الاختبارات المؤهلة للحصول على مكان مناسب في إحدى الجامعات السعودية والكليات التي تهم الطلبة ويتطلعون غلى الانتساب غليها في العام القادم، وقد تم الإعلان عن اعتماد نتائج اختبارات القدرات ويتم الاستعلام عنها عبر موقع قياس الوطني من خلال ما نوضحه في هذا المقال.
نتائج اختبار القدرات Qiyas
بعد انتهاء الطلبة من اختبارات الفترة الثانية يتطلع الجميع إلى معرفة النتائج التي تم الإعلان عن اعتمادها والإعلان عنها من خلا مركز قياس الوطني الجهة التي تقدم الاختبارات للطلبة في مختلف المراحل وتعمل مع هيئة تقويم التعليم على رفع كفاءة ومهارات الطلبة التعليمية، ويتم الاستعلام عن نتائج القدرات من خلال التالي.
طريقة الاستعلام عن نتائج القدرات
يتم الاستعلام عن نتائج قدرات الطلبة عبر موقع مركز قياس على الإنترنت والذي من خلاله تم وضع النتائج حتى يتمكن الطلبة من الاستعلام عنها وسوف نتعرف على الطريقة التي يمكن الاستعلام بها وهي كالتالي:
- الدخول على موقع الخدمة وهو مركز قياس الوطني
- الانتقال إلى تسجيل الدخول بحساب الطالب المستفيد
- الدخول على النتائج من الصفحة الرئيسية
- اختيار نوع الاختبار وهو قياس القدرات العامة.
- تحديد نوع الاستعلام عن طريق رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك
- كتابة الرقم والضغط على زر بحث حتى تظهر كافة النتائج.
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