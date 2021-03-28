الخطوط الجوية السعودية تعلن وظائف إدارية للرجال والنساء بمسمى منسق إداري للعمل في مدينة جدة السعودية, والشرط الأول أن يكونوا من حملة الشهادة الثانوية أو دبلوم و أعلى مع العلم بعدم طلب خبرات سابقة كشرط أساسي للقبول في وظائف إدارية , ومع قدوم جائحة كورونا أصبح كل وظيفة يتم طرحها تقوم الجهة المسؤولة عن تلك الوظيفة باستقبال الطلبات الكترونياً عبر الروابط مثل جدارة الوظائف الإدارية 1442وبعدها يتم المقابلة والخطوات التي تليها.

هنالك عدة شروط للقبول في وظيفة منسق إداري نذكر منها :

الشرط الأساسي أن يكن المتقدم أو المتقدمة من حملة الجنسية السعودية . أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حاملين الشهادة الثانوية كحد أدنى, أومن حملة الدبلوم في التخصصات الإدارية كحد أقصى. أن يكونوا الأشخاص المتقدمين قد حصلوا على مستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية. يشترط على الشخص المتقدم للوظيفة المعرفة الجيدة باستخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس المتعددة. يجب أن يمتلك المتقدم مهارات في إدارة الوقت ويجب أن يكن محب للعمل الجماعي ومهارات التواصل.

ميزات المقبولين في الوظائف الإدارية

تتضمن الوظائف الإدارية على عدة مزايا يتمناها أغلب الشباب العاطلين عن العمل ونذكر منها :

راتب شهري تنافسي.

تأمين بدل نقل للموظفين.

يأخذ الموظف بدل سكن.

تامين صحي للموظف ولأهله المعالين ولعائلته الخاصة.

تذاكر سفر لهم ولعائلاتهم ولأهلهم الذين هم معيلين لهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الإدارية

هنالك عدة أوراق مطلوبة للتقديم نذكر منها :

السيرة الذاتية طباعة أو كتابة.

صورة أصلية عن الهوية الوطنية السعودية.

صورة للشهادة الثانوية او الدبلوم بشرط أن تكون الأصلية أي موثقة ويكون مبين بها المعدل الكلي.

إذا كان الشخص يحمل شهادة من خارج المملكة العربية السعودية فيلزمه معادلتها في عبر وزارة التعليم العالي أو عبر وزارة التربية للشهادة الثانوية.

صورة لكشف العلامات الأصلي ممهورة بالختم التعليمي في المملكة العربية السعودية.

وقت التقديم للوظائف الإدارية

وتم البيان في الإعلان الصادر الذي يخص التقديم على وظائف إدارية في المملكة عن موعد بدء التسجيل وهو يوم الثلاثاء القادم الموافق لتاريخ ثلاثين من الشهر الجاري لعام 2021 .