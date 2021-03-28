نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق توكلنا الجديد 1442 أخر اصدار 17 مليون مستخدم دخول توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق توكلنا الجديد 1442، يتم تحديث تطبيق توكلنا إلى الإصدار الجديد لسنة 1442، من خلال رابط تّحديث توكلنا على الانترنت، حيث يُمكنكم تحديث التّطبيق لجميع أنواع أجهزة الهواتف الزكية سواء كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد أو نظام أيفون للاستفادة من جميع خدمات توكلنا.

تطبيق توكلنا الجديد 1442 أخر اصدار

في الأشهر التسعة التي انقضت منذ إطلاقه ، أصبح لدى تطبيق “توكلنا” أكثر من 17 مليون مستخدم، حيث سجل رقما قياسيا كأحد الحلول الرقمية الناجحة لأنه حل رقمي ناجح وفعال أطلقته هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية (سدايا) في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد – 19).

توكلنا الجديد 2021 أخر اصدار

وفقًا للدكتور عبد الله الغامدي ، رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية (سدايا) ، تحولت إلى تجربة نظام (توكلنا) اليوم على المستويين الوطني والإقليمي ، مع خصائص صحية عالية الأداء وخدمات أخرى متنوعة. الدور المهم والحيوي لتطبيق توكلنا في هذه المرحلة الحساسة، فقد شهدت المملكة العربية السعودية عودة المنحنى الوبائي وسجلت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، وبالتالي تنزيل وتحديث تطبيق توكلنا اخر اصدار وهو ما يجعل من تحميله وتفعيله ضرورة ملّحة أكثر من أي وقت مضى..

خطوات تحديث تطبيق توكلنا 1442 أخر اصدار

الخطوات التي أعلن عنها تطبيق توكلنا من خلال صفحته الرسمية، واكد على ضرورة تحديث تطبيق توكلنا الجديد بخطوات بسيطة نوضحها لك عزيزي القارء على النحو كالتالي:

التوجه إلى المتجر جوجل بلاي أو آب ستور البحث عن تطبيق توكلنا “tawakkalna” الضغط على تحديث والاستفادة من الخدمات الجديدة للتطبيق بعد التحديث.

طرق تفعيل واستخدام تطبيق توكلنا لمن يملك حساب أبشر

حمّل تطبيق توكلنا “tawakkalna”عبر رابط تحديث توكلنا الجديد 1442 المرفق في الفقرة السابقة

المرفق في الفقرة السابقة تسجيل مستخدم جديد وإدخال المعلومات المطلوبة

سيصلك رمز التحقق على جوالك المسجّل في أبشر لتفعيل الحساب

حدّد مكان إقامتك على الخريطة بشكل دقيق وأجب عن الأسئلة الصحية

حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليون)

وبهذه الإجراءات والخطوات يتم تحديث الإصدار الخاصّ بتطبيق توكلنا الأخير أخر اصدار لسنة 1442هـ

حل مشاكل تطبيق توكلنا

نبزة عن خدمات تطبيق توكلنا

يُعرف تطبيق توكلنا بأنه التطبيق الرئيسي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تطويره من قبل مركز البيانات الوطني ويوفر بيانات في الوقت الحقيقي، فإنه يوفر أيضًا للمواطنين والمقيمين فرصة التقدم بطلب للحصول على تصريح مغادرة قسري أثناء حظر التجوال المفروض على العديد من المدن والأحياء لتفشي فيروس كورونا، ويتيح “توكلنا” العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة، ونستعرض معكم بعض هذه الخدمات التي يمنحك تحديث تطبيق توكلنا الاستفادة من بعض الخدمات كالتالي: