بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي بدون مقدم وبدون كفيل تعرف على المستندات والشروط

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عمر شويل - جدة برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد بنظام المرابحة وبدون كفيل، تعرف على الشروط ومميزات التقديم لتمويل سيارة من بنك البلاد الذي يسعى إلى تقديم الكثير من التسهيلات لمساعدة العملاء على تحسين نمط حياتهم والارتقاء بهم إلى مستقبل أفضل وليس لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية فقط،

برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي لشراء السيارات بنظام المرابحة لمساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على الوصول إلى هدفهم بكل سهولة، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات برنامج تمويل سيارتي والشروط والمستندات وطريقة حساب هامش الربح.

مميزات برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد

متوافق مع شروط الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد.

إمكانية شراء أي سيارة يرغبها العميل على حسب حده الائتماني.

فترة سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل ولا يشترط دفع مبلغ على صورة مقدم.

يستطيع العميل السداد المبكر للتمويل في أي وقت على حسب شروط بنك البلاد.

يصل مبلغ التمويل إلى ٢ مليون ريال سعودي تسدد على خمس سنوات.

في حالة تعذر العميل عن السداد يوجد إمكانية لتأجيل قسط من كل عام.

يستطيع العميل تأجيل سداد الأقساط التمويلية من بداية الحصول على التمويل.

يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي.

يقدم بنك البلاد هذا التمويل للمواطنين والمقيمين.

يستطيع العملاء المتقاعدين من الحصول على تمويل سيارتي.

المستندات المطلوبة لبرنامج تمويل سيارتي

هناك بعض المستندات الواجب توافرها حتى يستطيع العميل الحصول على تمويل سيارتي وهي كالآتي:

بطاقة الهوية الوطنية تكون سارية الصلاحية. يجب تعبئة نموذج شراء سيارة بالتقسيط. شهادة تعريفية من جهة العمل تكون متضمنه الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل. تعهد من جهة العمل بتحويل راتب العميل إلى بنك البلاد. استمارة عرض سعر السيارة. إذا كان طالب التمويل موظف في أي من القطاعات العسكرية يجب تقديم صورة بطاقة العمل.

الشروط والأحكام لبرنامج تمويل سيارتي

يجب أن يكون عمر العميل اكبر من ١٨ عاما.

يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك البلاد.

بجب على العميل أن يكون على رأس العمل في أي وظيفة معتمدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون صافي دخل الشهري للعميل لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي للعملاء السعوديين و٣٥٠٠ ريال

سعودي للعملاء غير السعوديين في القطاعات الحكومية أو على حسب تصنيف جهة العمل.

يشترط تحويل الراتب لبنك البلاد.

هل يوجد أي رسوم إدارية لتمويل سيارتي؟

يوضح بنك البلاد أن الرسوم الإدارية للحصول على برنامج تمويل سيارتي بدون مقدم وبدون كفيل عبارة عن ١% من مبلغ التمويل بما لا يتجاوز ٥٠٠٠ ريال.

طريقة احتساب هامش الربح لتمويل سيارتي

يستطيع العميل عن طريق آلية الرصيد المتناقص معرفة طريقة احتساب هامش الربح، حيث يوزع الربح سنوياً بناء على مبلغ التمويل على أقساط شهرية وعلى أساس قيمة الرصيد المتبقي من أصل المبلغ وسيكون كالتالي:

قيمة أصل التمويل 100,000 ريال إجمالي ربح التمويل 10,000 ريال الرسوم الإدارية 1,000 ريال معدل النسبة السنوية APR) %4.31 ) الرسوم الإدارية %1 (بحد أقصى 5,000 ريال) من قيمة أصل التمويل مدة التمويل 60 شهرا تكلفة عقد البيع 110,000 ريال القسط الشهري 1,833.33 ريال

حاسبة التمويل من بنك البلاد

حاسبة التمويل من بنك البلاد تتيح لك حساب التمويل الشخصي، أو التمويل العقاري، أو التمويل التأجيري للسيارات، أو القرض الذي ترغب به سواء كان تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويل عقاري وذلك عن طريق رابط حاسبة التمويل من بنك البلاد عبر الموقع الرسمي وملء البينات المطلوبة.