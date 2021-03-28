قبل شهر رمضان متابعة حالة طلب المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر hrsd.gov.sa ومعرفة الموعد

تصدرت كلمة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 زوار موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الشهر الماضي من قبل ملايين المواطنين من أصحاب الدخول المنخفضة، بحثاً عن معلومة تريحهم عن قرب صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والتي ينتظرها العديد من المواطنين، ويأمل العديد منهم أن يصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره لوزارة الموارد البشرية بسرعة الانتهاء من حصر كشوف المستفيدين، لكي يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم 1442 هجري فهل يتحقق الحلم هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة؟.

صرف المساعدة المقطوعة قبل شهر رمضان القادم

هو الخبر المنتظر سماعه خلال الأيام القادمة من أصحاب الدخول المنخفضة، والذي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ومنهم غير العاملين وأصحاب العجز الكلي أو الجزئي، والنساء الأرامل ومن دخلهم دون 3000 ريال سعودي، وأبناء الشهداء الذين فقدوا عائلهم في خدمة الوطن، والنساء المطلقات كل هذه الفئات تنتظر المكرمة الملكية بصرف المساعدة خلال الأيام القليلة القادمة.

طريقة متابعة حالة طلب المساعدة المقطوعة

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر الخدمات الإلكترونية من على الصفحة الرئيسية.

الضغط على كلمة خدمات الوكالة.

الضغط على زر استعلام الطلب.

تسجيل رقم الطلب الخاص بالمساعدة وتسجيل رمز التحقق.

الضغط على زر استعلام سوف تظهر لك النتيجة أما ” قبول الطلب، رفض الطلب، قيد الدراسة، الصرف التلقائي”.

خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية

تقوم مركز خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية بالرد على أستفسار المواطنين، المنتظرين صرف المساعدة المقطوعة عبر الخدمات النصية والموقع على تويتر، وعبر رقم الاتصال الخاص بالخدمة، ويوضح للمتصلين كافة الأمور الخاصة بتساؤلاتهم وعن موعد الصرف يقول أن الصرف ليس له وقت محدد، وحتى الآن لم يتم تحديد وموعد وعند تحديد الموعد سنقوم بالإعلان عنه فوراً، لطمئنت المواطنين المنتظرين صرف مقطوعة الضمان.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة