رابط قياس استعلام نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلاب عن رابط موقع قياس من أجل الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية 1442 والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس من العام الجاري 2021، فقد أصبح موقع قياس مصدر بحث كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وتصدر محركات البحث في عمليات الأعلى بحثاً داخل المملكة العربية السعودية خلال هذا اليوم، حيث قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاعلان عن ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية في جميع أنحاء المملكة، وقد بدأ الطلاب في استخراج نتائجهم في اختبار القدرات العامة من خلال الموقع الوطني للقياس.

نتائج القدرات العامة الفترة الثانية

وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة للمركز الوطني للقياس بنشر تغريدة على الحساب الرسمي لها من خلال موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات النصية القصيرة تويتر تفيد بأنه قد تم الإعلان عن ظهور نتائج القدرات العامة الفترة الثانية اليوم الأحد، كما وجهت هيئة تقويم التعليم والتدريب كافة الطلاب بضرورة زيارة موقع قياس الوطني من أجل استخراج نتائج القدرات العامة لكافة الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات العامة الفترة الثانية، وذلك لطلاب المرحلة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات في المملكة العربية السعودية.

اختبار القدرات العامة

وتتم اختبارات القدرات العامة لكافة طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية بهدف معرفة وقياس قدرة الطالب الاستيعابية في المواد التي قام بدراستها خلال المرحلة الثانوية العامة، كما أن اختبارات القدرات العامة تمكن الطلاب من التأهل للدخول إلى الكليات داخل المملكة العربية السعودية.

رابط موقع قياس استعلام نتائج اختبار القدرات العامة

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب في اختبار القدرات العامة 1442 الفترة الثانية فكل ماعليكم هو القيام بزيارة موقع قياس الوطني من خلال الرابط المخصص للموقع على الإنترنت وعنوانه هو : e-services.qiyas.sa ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع قياس من خلال الرقم المدني الخاص به وكلمة المرور، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس، وذلك من أجل الإطلاع عى نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية.