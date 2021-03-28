نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير رقم الجوال فى حساب المواطن | شروط تعديل رقم الجوال في المقال التالي
تغيير رقم الجوال في حساب المواطن يسأل عنه الكثير من المواطنين وخاصة من تعرضوا إلى فقدان ارقام جوالاتهم واستبدالها بأرقام جديدة وبالتالي يريدون وضع الرقم الجديد محل القديم على حساب المواطن لمنع توقف الحساب لعدم تحديث البيانات وهذا ما تؤكد عليه السلطات السعودية بين الحين والاخر.
طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن
- يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وعندما تتكون الصفحة الرئيسية للموقع يتم التوجه إلى القائمة الرئيسية.
- ومن خلال القائمة المنسدلة يتم تحديد كلمة بيانات المستفيد، من خلال خانات بيانات المستفيد يتم النقر على كلمة تغيير رقم الجوال.
- ثم قم بكتابة الرقم الجديد التي تريد استبدال القديم به واخيرًا قم بالنقر على كلمة حفظ البيانات.
شروط تعديل رقم الجوال في حساب المواطن
من أجل الوصول الى خانة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن لابد وأن يتم بعد الشروط والتي تتمثل في الآتي:
- يجب أولاً أن يكون المستفيد مسجل بالفعل بموقع حساب المواطن.
- لابد من توافر رقم الهوية لأن المطلوب كتابته أثناء تسجيل الدخول.
- لابد من كتابة رقم الهاتف القديم قبل استبداله بالجديد ثم اعادة كتابة رقم الجوال الجديد.
- يجب التأكد من أن هذا الرقم غير مسجل بالفعل في موقع بوابة الضمان الاجتماعي من قبل شخص آخر.
مخاطر عدم تحديث بيانات حساب المواطن
أصر الضمان الاجتماعي السعودي على تحديث بيانات المواطن المسجل في برنامج الضمان الاجتماعي بشكل مستمر منعًا من التعرض الآتي:
- إذا قام أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي بتجديد بعض البيانات التي تخصه مثل تغيير قيمة الراتب الذي يتقاضاه أو تغيير محل سكنهم أو تغيير رقم جواله لابد من تحديثه واستبدال القديم بالجديد من أجل تجنب انقطاع صرف المعاش.
- ومن أجل استلام جميع الاخبار الجديدة والقرارات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن المعاش.
- للتعرف على موعد صرف المعاش في حالة إيداع قيمة المعاش في حساب المستفيد قد ترسله رسالة تؤكد أن المعاش بالفعل موجود في حسابه.
- أحياناً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترسل رسائل على ارقام جوالات المواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي لتطلب منهم مستندات لابد من استيفائها أو تطلب تأكيد لو تغيير رقم الجوال في حساب المواطن.
- السبب وراء التأكد أن رقم الهاتف الجديد غير مسجل مرتين تحت اسمين مختلفين منعًا من رفض الموقع لتسجيل الرقم الجديد.
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