تغيير رقم الجوال فى حساب المواطن | شروط تعديل رقم الجوال

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن يسأل عنه الكثير من المواطنين وخاصة من تعرضوا إلى فقدان ارقام جوالاتهم واستبدالها بأرقام جديدة وبالتالي يريدون وضع الرقم الجديد محل القديم على حساب المواطن لمنع توقف الحساب لعدم تحديث البيانات وهذا ما تؤكد عليه السلطات السعودية بين الحين والاخر.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وعندما تتكون الصفحة الرئيسية للموقع يتم التوجه إلى القائمة الرئيسية. ومن خلال القائمة المنسدلة يتم تحديد كلمة بيانات المستفيد، من خلال خانات بيانات المستفيد يتم النقر على كلمة تغيير رقم الجوال. ثم قم بكتابة الرقم الجديد التي تريد استبدال القديم به واخيرًا قم بالنقر على كلمة حفظ البيانات.

شروط تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

من أجل الوصول الى خانة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن لابد وأن يتم بعد الشروط والتي تتمثل في الآتي:

يجب أولاً أن يكون المستفيد مسجل بالفعل بموقع حساب المواطن. لابد من توافر رقم الهوية لأن المطلوب كتابته أثناء تسجيل الدخول. لابد من كتابة رقم الهاتف القديم قبل استبداله بالجديد ثم اعادة كتابة رقم الجوال الجديد. يجب التأكد من أن هذا الرقم غير مسجل بالفعل في موقع بوابة الضمان الاجتماعي من قبل شخص آخر.

مخاطر عدم تحديث بيانات حساب المواطن

أصر الضمان الاجتماعي السعودي على تحديث بيانات المواطن المسجل في برنامج الضمان الاجتماعي بشكل مستمر منعًا من التعرض الآتي: