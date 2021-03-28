شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي يبحث عنها كل رجل سعودي قام بالزواج من سيدة غير سعودية ويريد أن يمنحها الجنسية السعودية لتصبح معها الجنسية السعودية والجنسية الأصلية لها وهذا يعطيها حق التصرف مواطنة سعودية لها حقوق من موطنها وعليها واجبات لموطنها.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

نشره المملكة العربية السعودية مجموعة شروط يجب أن تتوافر في زوجة المواطن السعودي من أجل منحها الجنسية السعودية هذه الشروط تم تحديثها طبقا لعام 1442 هجريا حيث أصبحت كالاتي:

يجب أن يكون المواطن السعودي قد تزوج السيدة الاجنبية الغير حاملة للجنسية السعودية من قبل لمدة لا تقل عن 10 سنوات كاملة. يجب تقديم ما يثبت أن هذه الزيجة ما زالت مقامه بين الطرفين ولم يحدث الطلاق بينهما أي يجب أن تكون الزوجة على ذمة زوجها السعودي. يجب أن تكون زوجة المواطن السعودي الغير سعودية ولدت واقامت داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون عقد الزواج الذي تم بين الطرفين تم بشكل صحيح وطبقا للشرع. يجب أن تكون الزوجة على وضع الاستعداد أن تتنازل عن جنسية موطنها الأصلي مقابل أن تحصل على الجنسية السعودية. لابد من تقديم شهادة تثبت حسن السير والسلوك للزوجة وأنها متهم في أي قضية جنائية أو قضائية.

شروط عامة للحصول على الجنسية السعودية

بعد تعرف على شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي لابد من التعرف على الشروط العامة للحصول على الجنسية السعودية من قبل أي أجنبي يقيم في المملكة العربية السعودية:

يجب أن يكون الراغب في منحه للجنسية العربية السعودية قد تخطى سن الرشد. يجب تقديم ما يثبت أن الأجنبي الذي يريد الحصول على الجنسية السعودية قد أقام في المملكة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتاليين. تقديم شهادة صحية تثبت سلامة عقل وجسم طالب الجنسية السعودية. تقديم شهادة موثقة من وزارة الداخلية تثبت أنه غير مطلوب في جريمة أخلاقية أو جنائية وأنه لم يتعرض إلى تنفيذ أحكام في مدة لا تقل عن ستة أشهر سابقا. يجب أن يكون طالب الحصول على الجنسية السعودية موظف في أحد المهن التي تفيد البلاد وتكون المملكة في حاجة إليها. لابد من النجاح في اختبار اللغة العربية الذي يتم بطريقتين القراءة والكتابة وإثبات أنه متمكن في اللغة بشكل جدير من أجل الحصول على الجنسية السعودية.

نص قانون التجنيس السعودي