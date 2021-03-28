عامل هندي يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في تبوك.. وهكذا نجا منهم

بلادي – الرياض :

تعرض عامل من الجنسية الهندية لمهاجمة كلاب ضالة بتبوك، محدثة له إصابات بليغة في جسده.

وقال المقيم إيمان حسين بحسب موقع “أخبار24” إنه تفاجأ بهجوم 3 كلاب ضالة عليه وحاول إبعادهم لكن المحاولات باءت بالفشل.

وأضاف أن الكلاب تسببت له في إصابات بليغة في كلتا رجليه، قبل أن يتدخل مجموعة من الشبان لمساعدته ونقله للمستشفى.

وأشار إيمان إلى أن الحادثة وقعت في وضح النهار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 23 فبراير، وأنه تلقى العناية الصحية في مستشفى الملك فهد بتبوك، كما راجع المستشفى بعدها لتلقي العلاج.