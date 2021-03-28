حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين، تكَون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة الكرمة.

وأوضح المركز أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يستمر على مناطق الرياض، والشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك.

كما يستمر تأثر سواحل تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج، وتصل أعلى درجة حرارة إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات في القريات.