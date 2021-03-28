لخللٍ يؤدي إلى توقف المحرك.. “التجارة” تستدعي أكثر من 49 ألف مركبة تويوتا

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة اليوم (الأحد) عن استدعاء أكثر من 49 ألف مركبة تويوتا، وذلك لخلل في مضخة الوقود.
وأوضحت أن الخلل قد يؤدي إلى تعطل المركبة، وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حـادث.
وأشارت إلى أن المركبات من نوع “لاندكروزر، برادو، اف جي كروزر، فورتشنر، هايلكس، أفالون، هايس، انوفا، كورولا”.
وطالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع “استدعاء” والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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