“متحدث الصحة”: نختبر لقاحات جديدة غير “فايزر” و”أسترازينيكا”

بلادي – الرياض :

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على أن أي لقاح جديد لن يتم استخدامه إلا بعد اجتيازه اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن الهيئة تلقت طلبات من شركات وصلت لقاحاتها التي أنتجتها مراحل متقدمة، ويتم حالياً التأكد من فعاليتها ومأمونيتها.

وأشار إلى أن سلامة الجميع خط أحمر، وهو ما يجعل الهيئة حريصة على أن تكون اللقاحات مستوفاة جميع الاشتراطات التي تضعها، مثلما فعلت بعد الموافقة على لقاحي فايزر وأسترازينيكا.