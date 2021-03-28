“الإحصاء”: ارتفاع معدلات الزواج والطلاق بالمملكة في 2020.. والجوف تتصدر الحالتين

بلادي – الرياض :

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع حالات الزواج في المملكة بنسبة 8.9 % في عام 2020.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لبيانات السجلات الإدارية لوزارة العدل بلغ إجمالي عدد عقود الزواج نحو 150 ألف عقد، وذلك بارتفاع 8.9 % عن عام 2019.

وأظهرت البيانات أن صكوك الطلاق بلغت أكثر من 57 ألف صك، بارتفاع نحو 12.7% عن عام 2019.

وأبانت أن منطقة الجوف سجلت أعلى معدل للزواج العام بين المواطنين (15 سنة فأكثر) تليها منطقة الحدود الشمالية ثم حائل، ثم تليها الرياض ومكة، فيما سجلت المنطقة الشرقية أدنى معدل للزواج، لافتة إلى أن معظم حالات الزواج لعام 2020 حدثت في شهرَي أغسطس وسبتمبر.

كما سجلت الجوف أيضا أعلى معدل طلاق تليها حائل ثم الحدود الشمالية، تليها منطقتا الباحة والشرقية، فيما سجلت منطقة جازان أدنى معدل طلاق، معظمها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019.