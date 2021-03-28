تقليص تسليمات التراويح.. وكالة المسجد النبوي تعلن إجراءات خطة شهر رمضان

بلادي – الرياض :

كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن إجراءات خطة شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضحت اليوم (الأحد) أن أبرز الإجراءات تتمثل في تقليص عدد التسليمات في صلاة التراويح إلى 5، وإغلاق المسجد بعد نصف ساعة من الصلاة.

وتضمنت منع اصطحاب الأطفال لمن دون 15 عاماً، ومنع تقديم وجبات السحور في المسجد وساحاته ومرافقه، وتعليق الاعتكاف.

وأشارت إلى أنها ستتولى مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للصائمين، والسماح باستخدام الساحات الغربية الجديدة لأداء الصلوات.