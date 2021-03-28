بلادي – الرياض :
كشفت وكالة شؤون المسجد النبوي عن إجراءات خطة شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وأوضحت اليوم (الأحد) أن أبرز الإجراءات تتمثل في تقليص عدد التسليمات في صلاة التراويح إلى 5، وإغلاق المسجد بعد نصف ساعة من الصلاة.
وتضمنت منع اصطحاب الأطفال لمن دون 15 عاماً، ومنع تقديم وجبات السحور في المسجد وساحاته ومرافقه، وتعليق الاعتكاف.
وأشارت إلى أنها ستتولى مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للصائمين، والسماح باستخدام الساحات الغربية الجديدة لأداء الصلوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقليص تسليمات التراويح.. وكالة المسجد النبوي تعلن إجراءات خطة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.