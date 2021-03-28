“الصحة” ترد على شكاوى صعوبة حجز مواعيد للحصول على اللقاح عبر “صحتي”

بلادي – الرياض : ردّت وزارة الصحة على عدد من الشكاوى بشأن صعوبة حجز موعد للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق “صحتي” التابع للوزارة. وأكدت أنه في الوقت الحالي يتم العمل على التوسع في مراكز اللقاحات بمناطق المملكة ورفع الطاقة الاستيعابية للمواعيد. وأوضحت أنه يمكن الدخول لتطبيق “صحتي” خلال الأيام القادمة وستكون المواعيد متاحة، معربة عن امتنانها لحرص أصحاب الشكاوى على أخذ اللقاح.

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