فنون الاحساء تحتفل باليوم العالمي للمسرح

دوت الخليج – علي بن زيد

تستعد لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء لعقد لقاء مسرحي يجمع مجموعة محددة من المسرحيين وذلك احتفاء بيوم المسرح العالمي والذي يوافق يوم ٢٧ مارس مساء يوم الاحد القادم ٢٨ مارس ٢٠٢١م بقاعة عبدالرحمن الحمد بمقر جمعية الثقافة والفنون بالأحساء.

وقد بين مشرف لجنة الفنون المسرحية بالجمعية الاستاذ نوح الجمعان بأن اللقاء سيتم فيه قراءة كلمة اليوم العالمي للمسرح ٢٠٢١م والتي كتبتها الفنانة هيلين ميرين نجمة المسرح والسينما والتلفزيون بالمملكة المتحدة و ترجمتها للعربية حصة الفلاسي بمركز الهيئة الدولية للمسرح بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللغة العربية.

واضاف الجمعان بأنه وبالرغم من الظروف التي لازالت تصاحبنا منذ اكثر من عام بسبب ما تسبب فيه مرض كورونا من توقف الكثير من الانشطة المسرحية واقتصارها على برامج محدودة العدد والكيفية الا اننا ما زلنا حريصين على اللقاء بالمسرحيين وفي فترة سابقة من خلال اقامة العديد من البرامج واللقاءات عبر تقنية البث المباشر فأقمنا الدورات المسرحية واللقاءات مع نخبة من المسرحيين الخليجيين والعرب ، وفي هذا الاحتفال سوف نطلع المسرحيين على مقر نادي المسرح بالجمعية وآلية برامجه وخطط اللجنة مستقبلا بالاضافة الى الاستماع المسرحيين ومعرفة متطلباتهم واهدافهم القادمة.

الجدير بالذكر بأن رسالة اليوم العالمي للمسرح 2021 والتي كتبتها الفنانة هيلين ميرين قد احتوت على التالي :

“كان هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة للفنون الأدائية الحية، كافح فيه العديد من الفنانين والفنيين والحرفيين والنساء في مهنة هي في الأصل محفوفة بانعدام الأمن ، ولربما كان انعدام الأمن الذي ارتبط دائماً بهذه المهنة هو ما مكن هؤلاء الفنانين من النجاة في ظل هذه الجائحة متسلحين بالكثير من الذكاء والشجاعة ، ففي ظل هذه الظروف الجديدة، حول الفنانون خيالهم إلى طرق إبداعية وترفيهية ومؤثرة ليتمكنوا من التواصل مع العالم، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير بالطبع إلى شبكة الإنترنت ، كما أنه ومنذ بدء الخلق ونحن البشر نستخدم السرد القصصي كشكل من أشكال التواصل بيننا، ولذلك فإن ثقافة المسرح الجميلة ستبقى طالما بقينا نحن هنا ، ولن تختنق أبداً الرغبة الإبداعية للكتاب والمصممين والراقصين والمغنين والممثلين والموسيقيين والمخرجين، وفي المستقبل القريب ستزهر تلك الرغبة مرة أخرى تدفعها طاقة جديدة وفهم جديد للعالم الذي نتشاركه جميعاً ، وكم أتحرق شوقاً لذلك!”