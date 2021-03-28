نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق رحلات قطار الحرمين من جديد الأربعاء المقبل 31 مارس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رحلات قطار الحرمين , يعتبر قطار الحرمين السريع من أحد المشاريع الهامة في المملكة العربية السعودية، لأنه يساعد المواطنين في المملكة من الانتقال ما بين منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة في خلال وقت قصير جدًا لا يزيد عن 120 دقيقة، كما أنه يمر على عدة مدن أخرى بالمملكة مثل جدة، مدينة الملك، وغيرها من المدن الأخرى، وبعد تأثر البلاد بجائحة كورونا توقف العديد من الأمور، وبعد توقف دام لأكثر من شهرين سيتم استئناف رحلات قطار الحرمين من جديد، وهذا الأمر الذي ينتظره الكثير من المواطنين بالمملكة خاصًة مع قدوم شهر رمضان الكريم، ولكن سيتم استئنافه طبقًا لشروط يجب اتباعها.

رحلات قطار الحرمين

لقد تم الإعلان أنه سيتم استئناف الرحلات بدءً من يوم الأربعاء القادم، وستكون البوابة الرئيسية التي سينطلق منها هي محطة الملك عبد العزيز في مدينة جدة، حتى يتم استقبال ضيوف الرحمن والقادمين لزيارة المملكة، كما أنه يمر على مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ومن أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لمنع تفشي وباء كورونا، تم تحديد بوابة يمر من خلالها المسافرين تقيس درجة الحرارة، بالإضافة إلى ضرورة أن يظهر تطبيق توكلنا، كما أنه تم طباعة ملصقات على الأرضيات والمقاعد يجب الالتزام بها من أجل تنفيذ التباعد بين المسافرين.

بداية إنطلاق رحلات قطار الحرمين

وفي سياق الإعلان عن إنطلاق رحلات القطار يوم الأربعاء تم الإعلان أنه سيتم إطلاق ما بين 24 و30 رحلة في اليوم، على أن تزيد عدد رحلات القطارات في شهر رمضان لتتراوح ما بين 40-54 في اليوم، ولقد تم تنفيذ خطط التباعد بين الأفراد في القطارات عن طريق تخفيض عدد الركاب إلى 200 راكب بدلًا من 417 راكب حفاظًا على سلامة الركاب.