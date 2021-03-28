نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار قياس القدرات 1442 e-services.etec.gov.sa رابط الاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط استعلام عن نتائج اختبار قياس القدرات 1442 بعد أن تم الإعلان رسمياً عبر حساب هيئة تقويم التعليم والتدريب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد بتاريخ 15 شعبان 1442هـ عن إطلاق نتائج القدرات العامة 1442 الورقي الفترة الثانية للطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط أو بالسجل المدني وكلمة المرور للاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1442 المعلن عنها اليوم.

نتائج اختبار قياس القدرات 1442

نود بدايةً التعريف باختبار القدرات العامة المقدم من المركز الوطني للقياس فهو اختبار تم تخصيصه لخريجي مرحلة الثانوية العامة ممن يرغبون في مواصلة دراساتهم بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة، ويقيس عدداً من القدرات التي ترتبط بعملية التعلم مثل القدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب أو الطالبة، وذلك في جزأين (لفظي أو لغوي – كمي أو رياضي).

وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد بتاريخ 15 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 28 مارس 2021م عن إطلاق نتائج اختبار القدرات الورقي الفترة الثانية للطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء الاختبار في الموعد المحدد له، ويتم الاستعلام عن نتائج القدرات العامة عبر موقع نتائج قياس الرسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع قياس تسجيل الدخول (e-services.etec.gov.sa). تعبئة البيانات المطلوبة للدخول وهي بيانات حساب قياس (رقم السجل المدني – كلمة المرور)، ثم النقر على تسجيل الدخول. سيتم فتح حساب الطالب في قياس، أنقر على أيقونة النتائج، ثم اختر نوع الاختبار “القدرات العامة”، ثم النقر على بحث.

قياس القدرات العامة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن أن اختبار قياس القدرات لا يوجد به نجاحاً أو رسوباً، وإنما يتم حصول الطالب أو الطالبة على درجة في الاختبار يكون الحد الأقصى لها مائة درجة، وهذه الدرجة لها وزن محدد عند الجهة التي يتقدم المختبر إليها، ويمكنكم التعرف على موقع الطالب بين الطلاب المختبرين من خلال الدرجة الحاصل عليها.

ففي حال حصول الطالب على 81 درجة فأكثر، فسوف يكون موقع الطالب أعلى 5% من الطلاب، وعند حصوله على 78 درجة فأكثر، فسوف يكون موقع الطالب أعلى 10% من الطلاب، وعند حصوله على 73 درجة فأكثر، فسوف يكون موقع الطالب أعلى 20% من الطلاب، زفي حال الحصول على 70 درجة فأكثر، فسوف يكون موقع الطالب أعلى 30% من الطلاب.

أما في حال كان الطالب حاصلاً على 65 درجة يكون موقع الطالب متوسط، وعند الحصول على 60 درجة فأقل، فسوف يكون موقع الطالب أقل 30% من الطلاب، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج القدرات العامة 1442 المعلن عنها اليوم، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج اختبار قياس القدرات 1442 الرسمي المرفق عبر موقع ثقفني.